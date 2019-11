Justicia otorga medidas de protección a mujer que denunció a Gerardo Berdejo por violencia sexual

La Corte Superior de Lima Norte otorgó medidas de protección a Nataly Moscoso, una de las 4 mujeres que denunció al profesor de Cibertec y animalista Gerardo Berdejo, porque la tocó de forma indebida en un restaurante. Ayer, viernes 15 de noviembre, la Corte Superior de Lima Norte autorizó que la afectada reciba respaldo.

El pasado 26 de setiembre la portal “Te Leo Leo” publicó su testimonio, en el que cuenta que el denunciado le tocó la pierna sin su consentimiento cuando ella estaba acompañada de su hija de 6 años, hecho que fue considerado como un agravante para la justicia. A este se sumaron los resultados del examen psicológico al que se sometió Moscoso, los que demostraron que está afectada.

“Ya me siento tranquila. Ahora no puede ni hablarme. Desde que lo denuncié, temía encontrarme a Gerardo Berdejo en cualquier actividad animalista o vegana de las que participo. Siempre voy con mi hijita y pensaba que se me podía acercar e increparme el haberlo denunciado”, confesó.

Efectivos policiales se acercaron al domicilio de la denunciante para pedirle que los llamen si ven a Berdejo cerca. Le explicaron que, de ser así, lo detendrán y allanarán su domicilio.

La justicia también ordenó que ambos reciban tratamiento psicológico. Berdejo deberá someterse a este tratamiento para “reeducarse en el manejo de agresividad, control de impulsos y de psicopatías sexuales que se le pudieran diagnosticar".