Arequipa: Se desata polémica por detención de dirigentes inmersos en mafia de extorsión

Edwar Quispe Hancco

La Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), que agrupa a la mayoría de sindicatos de esta región y a Construcción Civil, quedó en una situación crítica. La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima y Arequipa desbarató el jueves pasado las operaciones de la presunta mafia El Ladrillo Sindical del Sur.

Aparecen once dirigentes de estos gremios, entre ellos dos líderes que encabezaban las protestas contra el proyecto minero Tía María: el secretario general de la FDTA, José Luis Chapa Díaz, y el secretario de Construcción Civil, Andrés Saya Alarcón.

Para el integrante de la Comisión Permanente Justiniano Apaza estas detenciones representan una persecución por la defensa del valle de Tambo. Chapa y Saya organizaban las manifestaciones antimineras en Arequipa.

Los acusan de cobrar cupos de dinero a constructoras a cambio de la llamada “paz laboral”. Si no aceptaban sus requerimientos, saboteaban la obra o la paralizaban.

Se identificaron los presuntos delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal y contra el patrimonio en la modalidad de extorsión, en agravio del Estado peruano y empresas del rubro de la construcción.

De las transcripciones de audios publicados por La República, se develó el modus operandi.

José Luis Chapa, uno de los cabecillas, solicitaba la información de las obras en el Gobierno Regional de Arequipa y ordenaba a Andrés Saya y otros dirigentes a enviar a sus subordinados, para que saquen información e integren los comités de obra y seguridad. De este ente, se podía calcular el número de obreros que demandaba el proyecto y presionar por la cuota sindical. De 100 obreros, podían exigir la mitad.

Saya también coordinaba las operaciones mediante llamadas telefónicas y visitas a las obras, hablaba con responsables de empresas o delegaba a sus allegados para exigir los cupos y la cuota sindical. Bajo este modus operandi, los obreros perjudicaron 11 obras que se ejecutan en la provincia de Arequipa, siete privadas y cuatro públicas.

Se utilizan como evidencias escuchas telefónicas, denuncias de cinco empresas, videos de vigilancia, la declaración de testigos protegidos, audios y videos.

Defensa

Para los dirigentes de Construcción Civil, el porcentaje de puestos de trabajo en obras públicas es un derecho amparado en la Ordenanza 283, emitida por el Gobierno Regional de Arequipa y aprobada en 2014. En esta, se establece que el 60% de los puestos de trabajo los coloca Construcción Civil.

También lo sería el descuento en planillas de la llamada cuota sindical, que deben efectuar las empresas depositándolo en las cuentas de cada sindicato, según el Decreto Legislativo 1187.

¿Qué pasa cuando los descuentos se realizan a trabajadores no sindicalizados?

El secretario nacional de Organización de Construcción Civil, Jerónimo Escalante, indicó que el cobro de la cuota a los no sindicalizados se establece en el estatuto del sindicato. Defiende el cobro, en vista de que, en cada negociación colectiva, los trabajadores no afiliados también se benefician con las mejoras laborales.

Observaciones

El abogado laboralista Juan Carlos Rebaza difiere de lo dicho por los dirigentes. Asegura que si un obrero no sindicalizado no quiere pagar la cuota, obligarlo sería ilegal.

También observó la Ordenanza Regional 283, pues si bien les permite colocar a su gente, el Gobierno debe velar por la transparencia, publicidad y meritocracia al contratar personal.

“Lo importante es que se le dé el puesto a quien mejor ejecuta el trabajo, no necesariamente por un tema político o de otro tipo”, dijo.

El caso de las empresas privadas es otra historia. Al estar en una economía social de mercado, tienen el derecho de adquirir los servicios que ellas requieran. El especialista advierte de que existen casos en que el sindicato puede entrar en una negociación con el privado, pero es un hecho real que muchas veces esos acuerdos terminan sometiendo al inversionista con la amenaza de parar la obra.

“A nivel nacional, se sabe que hubo serios problemas en relación a trabajadores de Construcción Civil, que, para que la obra siga cumpliendo sus metas, debían acceder a las condiciones de estos sindicatos. Hay serios indicios, se comenta a nivel de los empresarios, esperemos que esto termine pronto”, acotó.

En cuanto a las bolsaws de trabajo en obras públicas, el laboralista Álex Añari explica que si la norma les permite ocupar el 60% de los puestos, no incurren en delito por más que sea cuestionada. Si se determina que el dispositivo es ilegal, tampoco podría acusárseles de extorsión, pues ellos no tienen injerencia en la aprobación del dispositivo. Discrepó del cobro de los obreros no sindicalizados y las presuntas amenazas a las empresas para obtener sus beneficios laborales.

Audio 1

Conversación de Andrés Saya (AS) con representante de empresa (RE)

FECHA: 03 – 05 – 2019 (hora 07:14)

RE: Vamos a cumplir los compromisos, vamos a seguir recaudando sus cuotas, se les depositará.

AS: Claro, mejor solucionar esto el día miércoles, si se da esta situación tendremos que parar todos los días.

RE: Desde que hemos llegado hemos coordinado con el Sindicato, hasta el Ministerio de Trabajo nos ha dado la razón. No puede parar toda la obra y encima nos han amenazado la gente.

AS: Pero yo le digo, ingeniera, si ya lo han despedido a los trabajadores nosotros vamos a estar ahí como sindicato todos los días.

RE: Nosotros somos empresa privada, hemos trabajado de la mano... para que pase esto, no me parece. Hasta el mismo policía dijo que es un delito, imagínate hasta donde hemos llegado.

(Hora 07:19) Habla Andrés Saya con agremiado (C)

AS: Oe, Benito, ya he hablado con el arquitecto y la ingeniera, yo le he dicho que se van a meter en problemas si van a nombrar comité.

C: Nosotros les hemos dicho que tenemos un comité y nos han dicho que ya están liquidados todos.

FECHA: 04-05-2019. Andrés Saya (AS) habla con agremiado (C)

C: Estoy en la empresa J y E.

AS: esa cag… lo vamos a botar de Arequipa.

C: Bótenlo.

AA: Sí pue, lo hemos bloqueado la vía, el puente, un chongo.

C: Acá hay un ingeniero, arquitecto que son arreadores, no quieren ni que te sientes.

AS: Por la hueva, todo es un amarre como el rico Arequipa.