Abuso sexual: policía denuncia que trabajador del INPE la ultrajó durante 7 años [VIDEO]

Una policía denunció que Óscar Eduardo Castillo Calderón la violó durante 7 años, entre el 2003 y 2010, cuando mantenía una relación con su madre. Ella era una niña cuando habría sido ultrajada por este sujeto, quien negó la acusación.

“Empezó cuando yo tenía 7 años. Yo no contaba porque tenía mucho miedo. Él me amenazaba de muerte. Amenazaba que iba a matar a mi mamá y que me iba a matar a mí”, contó a América Televisión.

PUEDES VER Hombre será castrado después de secuestrar, violar y matar a una niña de 9 años

Precisó que las agresiones comenzaron cuando su mamá terminó la relación con Castillo Calderón. “Necesito el apoyo psicológico porque en estos momentos yo me encuentro muy mal”, pidió.

La presunta víctima contó que decidió denunciar a Castillo porque él tuvo la intención de volver a ser la pareja de su madre. Ello, la motivó a confesarle a su progenitora lo que habría padecido cuando era menor de edad.

"Mi hija me dice ‘no, mamá, ahora sí te voy a contar por qué yo no puedo permitir que este hombre vuelva a la casa va a destruir a mis hijas'. Le digo ‘¿qué ha pasado?, cuéntame hija’. Me dice 'mamá, el ha abusado de mí desde que era niña”, relató su madre.

Ella trabaja en el penal Ancón 2 con el supuesto agresor, quien cumple la función de seguridad. Se acercó a preguntarle si era cierto lo denunciado por su hija. El sujeto respondió: “No, no. Jamás. Está mal esa señora”. “Hace como 10, 20 años (vivía con la señora). No, jamás, no (quería volver a su casa). Ella sabe que no”, dijo.