Anahí de Cárdenas se recupera tras intervención por cáncer de mama [FOTO]

Superó una prueba más. La modelo y actriz Anahí de Cárdenas se sometió a una operación para extirpar un ganglio, como parte de su tratamiento para combatir el cáncer de mama que padece.

A través de su Instagram, publicó una fotografía desde el centro médico donde permanece internada y aprovechó en revalidar su optimismo para superar esta situación.

Anahí de Cárdenas se mostró agradecida tras mostrar avances en su tratamiento contra el cáncer de mama.

“¡Y salí! Me siento super bien, serán los analgésicos probablemente, pero claramente tomándome las cosas con calma. El doctor me dijo que a las 6pm me paran, si quiera para dar una vueltita a mi cama, porque “la cama mata” 🤘🏼Así que a meterle todo el fua a la recuperación!”, escribió en su red social.

Además, Anahí de Cárdenas aprovechó la ocasión para manifestar su pública gratitud al cuerpo médico que la operó y del cual está bajo cuidado. “Gracias al Dr. Vigil, el Dr. Gomez, el Dr. Lopez y el Dr. anestesiólogo (...) y todo el staff medico que me ha tratado con tanto cariño! ❤️ Son todos unos cracks!”, manifestó.

La publicación de la actriz nacional supera los 25 mil 'me gusta’ en Instagram y viene recolectando sendas muestras de afecto de parte de sus seguidores y fanáticos.

Desde hace varios días atrás, Anahí de Cárdenas viene registrando en su cuenta de Instagram el tratamiento al cual se está sometiendo para superar el cáncer de mama detectado en ella.