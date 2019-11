ATU: inspectores intervinieron 37 colectivos en Vía de Evitamiento [VIDEO]

Más de 50 efectivos de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la Policía Nacional (PNP) intervinieron colectivos desde las 5 de la mañana de hoy, jueves 14 de noviembre, a la altura del puente Huánuco, en el Cercado de Lima.

Tras este operativo, ordenaron que 37 vehículos informales sean conducidos al depósito, pues causan pérdidas económicas y embotellamiento en las principales vías de Lima y Callao.

“Esta ha sido la primera de una serie de intervenciones programadas por la ATU y la PNP, en la que más adelante también participará la Sutran”, adelantó la presidenta de la ATU, María Jara Risco.

Los vehículos fiscalizados no estaban al día con las revisiones técnicas, no contaban con placas y sus conductores no tenían licencias de conducir. Otras unidades circulaban fuera de su ruta.

En ese sentido, los inspectores impusieron actas de control, papeletas de tránsito y sancionaron a los propietarios de los autos con 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que corresponden a la infracción N01, y con 50% de UIT por la infracción R01.

Jara comentó que los efectivos de la ATU fueron capacitados días antes de que se realice este operativo. “El sacrificio y trabajo harán que Lima y Callao sean mejores ciudades para vivir. Nosotros debemos dar el ejemplo de rectitud, de integridad y de servicio a la ciudadanía”, dijo.