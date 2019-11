Sujeto violó y embarazó a adolescente de 15 años en Piura

Un comerciante fue denunciado tras haber violado y embarazado a una adolescente de 15 años en el distrito de La Arena (departamento de Piura).

Según la denuncia policial, el pasado 28 de agosto, el comerciante Ebert Sandoval Castro (29) ingresó a la vivienda de la menor y aprovechó que se encontraba sola en casa para agredirla sexualmente.

Producto de la violación la menor quedó embarazada, y no denunció el hecho por temor a alguna represalia.

La madre de la joven descubrió lo sucedido el último fin de semana tras llegar de su trabajo en la ciudad de Lima.

La menor le confesó lo ocurrido y añadió que Ebert Sandoval la acosaba y realizaba tocamientos indebidos desde el año 2013.

“Yo trabajo en Lima y recién me he enterado de lo sucedido. Mi hija ha estado bajo amenaza de muerte y no es posible que este hombre haya estado haciendo esto. Le ha destrozado la vida a mi niña”, expresó.

La indignada madre pidió a las autoridades policiales y judiciales que atrapen al sujeto, porque representa un peligro para las demás jovencitas.

Cabe indicar que, tras realizada la denuncia, se desconoce el paradero del acusado.