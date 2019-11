Radicalizarán protestas tras controversia por entrega de vales de consumo en el GRL

La mañana de ayer, cientos de trabajadores de los diferentes sindicatos del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) protestaron frente a la entidad para exigir la entrega de vales de consumo por Navidad, que habrían obtenido mediante pacto colectivo desde el 2011.

El representante de la Coordinadora Regional de Sindicatos de Servidores Públicos, Elmer Rivas López, explicó que dicho bono alimenticio –de casi S/1200– les corresponde por haber sigo otorgado como incentivo mediante negociación colectiva durante ocho años, debido a las bajas remuneraciones del sector público.

“No pedimos aumento sino un derecho que hemos adquirido. (...) Hay normativa que permite la dación de este bono, que en otras 140 instituciones públicas a nivel nacional ya se está iniciando su proceso de entrega, pero (aquí) el gobernador de forma intransigente no la quiere dar”, cuestionó.

Por su parte el gobernador Anselmo Lozano señaló que dicha entrega contraviene tanto lo dispuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el D.S. n.º 261-2019-EF, como la propia Ley de Presupuesto, por lo que pidió la opinión del MEF y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) para aclarar la situación.

“El servidor público gana poco, pero no puedo hacer nada porque no tengo ingresos propios, no existe disponibilidad presupuestal. Alimentos es permitible por cuestiones de horarios laborales o viáticos, pero algo personalizado la ley no me lo permite”, acotó.

Frente a esta situación, el dirigente Rivas López anunció que de no encontrar solución iniciarán acciones legales e irían a una huelga indefinida para reivindicar sus derechos laborales.

Por otro lado una auditoría financiera realizada al GRL, a pedido de la Contraloría durante el período 2018, reveló que un total de 2 millones 815 mil 367 soles fueron destinados al pago de vales de consumo por fiestas navideñas para personal administrativo en la sede central y en el Hospital Regional de Lambayeque.