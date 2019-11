Mujeres víctimas justifican agresiones: “Me ama tanto que no me deja salir”

José Víctor Salcedo

"Me ama tanto que no me deja salir sin él", "me revisa el celular porque se preocupa por mí", entre otras frases, son usadas por las mujeres víctimas de algún tipo de violencia para justificar las agresiones de sus parejas. Esos alegatos, según la representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Julia Aranzábal, ocurren por miedo y baja autoestima.

No obstante, a la larga, contribuyen a que la violencia hacia la mujer escale y devenga, en algunos casos, en crímenes.

Las estadísticas así lo confirman. Entre 2009 y 2019, en la región imperial, se produjeron 65 feminicidios y hubo 92 tentativas. Solo en 2018, hubo 14 feminicidios. Este año ya van ocho más y 14 tentativas. A eso hay que agregar que la violencia física llega al 41%, la psicológica al 76.7% y la sexual al 14.7%. Esas cifras de espanto colocan a Cusco en el tercer lugar a nivel nacional con el mayor índice de violencia hacia las mujeres.

Aranzábal precisa que existen varios factores que contribuyen al incremento de la violencia. Es un cóctel peligroso, que incluye la normalización de los celos, baja autoestima, instinto de supervivencia ante la violencia, entre otros. Desde el Ministerio de la Mujer, trabajan en prevención y atención urgente a las víctimas. Ayer se puso en marcha la campaña “No más violencia disfrazada de amor”. Consiste en realizar talleres, cursos, movilizaciones y sensibilización hasta el 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.