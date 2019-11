Arequipa: El hombre clave de ‘Los Correcaminos del Sur’

Mónica Cuti

A Gabriel Almonte Concha, el operativo del 28 de diciembre de 2018 lo agarró en pijama. Estaba en su casa en la región Ica y mientras era detenido, al sur, agentes de la policía inspeccionaban la casa que habitaba en el distrito arequipeño de José Luis Bustamante y Rivero. Allí se incautaron balas y una pistola.

Almonte, llamado “Chascoso”, es acusado de ser uno de los brazos operativos de Los Correcaminos del Sur. A más de 10 meses de su detención e internamiento en el penal, su participación en la organización criminal se hace más relevante.

Almonte sería la pieza clave entre los Correcaminos I (detenidos el 28 de diciembre del 2018) y los Correcaminos II (detenidos el 06 de noviembre del 2019) pues, si bien en la primera intervención se detuvo a los presuntos cabecillas y brazos que operaban dentro de la Gerencia Regional de Transportes; en el segundo operativo se capturó, en su mayoría, a los transportistas que eran quienes tenían contacto directo con “Chascoso” y quienes cobraban las coimas.

Mientras que la Fiscalía lo califica como el núcleo sobre el que giran los nuevos 16 investigados, para los investigados es considerado como "un cazador” que los hostigaba y no permitía que sus unidades circulen tranquilamente.

El rol del Chascoso

Almonte Concha no es trabajador del Gobierno Regional, ni transportista, fue designado por quien fuese jefe de inspectores de la Gerencia de Transporte, Abraham Salomón Mendoza Aco (con prisión preventiva) para coaccionar y cobrar mensualmente cupos a los transportistas de minivans. “Chascoso” se estacionaba por la Panamericana junto a los inspectores, revisaba una lista con placas y empresas para verificar quienes estaban al día con el pago de las coimas. Quienes no estaban eran llevados al depósito.

Las órdenes para realizar estos operativos, según la Fiscalía, venían de los presuntos cabecillas, José Gamarra, exgerente de Transporte (con prisión preventiva) y Juan Bermejo exasesor regional (fugado).

También les pagaba a los inspectores de la gerencia , para que no realicen su labor fiscalizadora. Es el caso de Jhonatan Durán Choque (investigado por Correcaminos del Sur), recibió S/ 6 mil 400 por no intervenir a los vehículos que no contaban con autorización para circular. Incluso imponía multas a los choferes de vehículos que se resistían en pagar las cuotas mensuales.

Los montos eran diferenciados. Algunos pagaban por vehículo S/ 200 mensuales, mientras que otros S/ 100. La suma dependía de si la unidad tenía permiso de circulación o no.

Los transportistas tenían comunicación constante con “Chascoso”. Enviaban mensajes de WhasApp donde remitían la foto de los vouchers de pago, que eran depositados directamente a su cuenta.

La comunicación de Gabriel Almonte también era fluida con el jefe de Inspectoría de la Policía, Coronel Richard Talavera Fuentes. Escuchas de llamadas entre ellos, advierte que tenían cierta cercanía, pues se consultaban temas familiares.

Según la investigación del Ministerio Público, Almonte junto a Abraham Mendoza fueron quienes buscaron a un contacto en la Policía para poder realizar sus operativos. Un efectivo, del que aún no se tiene su identidad sería quien los ayudó a acercarse al coronel. Luego de ello el oficial ordenaba a los comisarios de diferentes dependencias que apoyen en los operativos de “Chascoso” sin necesidad de que haya un documento que así lo amerite.

Audio 1

Escucha proporcionada por testigo

Conversación entre Gabriel Almonte Concha (Chascoso) y el coronel Richard Talavera.

Almonte: Claro, no puedo morir de hambre. Otra cosita, le iba a comentar , disculpe, usted eh, sabe que nosotros estamos haciendo operativo en la 48 ya...

Coronel: Sí.

Almonte: Y yo quiero saber esa es la labor del señor de la 48, hay un técnico, no es oficial.

Coronel: No, no esta con permiso, esta de vacaciones el capitán.

Almonte: Ya es el Mayor Núñez ahora ya

Coronel: Ya

Almonte: Pero hay otro, sabe que pasa, que mis inspectores estan haciendo su trabajo y el señor esta plaqueando todos los carros que intervenimos, ¿eso es normal?

Coronel: Eso hace para dar cuenta del operativo.

Almonte: Ah quería saber, yo pense que nos estamos... como que nos sentimos un poquito hostigados.

Coronel: Cada uno tiene su función. ¿Cuando vienes?

Almonte: El día viernes por la mañana.

Coronel: No te olvides de lo de mi esposa.