Nexos de “Los Monos” y la Policía quedan al descubierto

El círculo de corrupción entre los presuntos integrantes de la organización criminal “Los Monos de San Antonio” y efectivos de la Policía Nacional se empieza a destapar tras el nuevo golpe que asestaron la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada (Fecor) y la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin).

Con este operativo se puso al descubierto que efectivos policiales de inteligencia, que laboran en la ciudad de Chiclayo, brindaban información relevante a Ana La Torre Aliaga (a) “Abogada”, quien posteriormente se la entregaba a Segundo Parcemón Tandazo Ordóñez (a) “Mono”, para que sus cómplices se sustraigan de la persecución penal, efectúen actos de ocultamiento y facilitación de fuga.

PUEDES VER Policía se trajo abajo mafia liderada por los hermanos Tandazo

La información proporcionada por colaboradores eficaces, testigos y algunos investigados permitió a los fiscales Juan Mogollón y Jhonatan Díaz, obtener elementos de convicción contra La Torre por presuntamente haberse reunido con agentes policiales y brindar información al supuesto cabecilla Segundo Tandazo Ordóñez. Además, se le imputa haber absuelto consultas legales de los investigados.

A esta conclusión arriba la Fiscalía tras escuchar una serie de comunicaciones telefónicas de la hoy detenida Ana La Torre Aliaga con Tandazo Ordóñez.

Una de estas comunicaciones se dio el pasado 5 de febrero. Según la Fiscalía, aquel día La Torre se comunicó con Tandazo Ordóñez para advertir que personal de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) le estaba siguiendo los pasos a su hijo de apodo “Koya” por una supuesta requisitoria y que había hablado con el jefe de esta dependencia para neutralizar sus acciones.

“Lo que pasa es que están que lo persiguen a su hijo, al ‘Koya’ (...) están que lo persiguen, pero yo hablé con el jefe de la Dirincri, (y) me dijo que ya no se iba a meter (...) ‘Koya’ está allí, lo que pasa es que ‘Koya’ no está cerca, sino que está metido por unos basurales, por allí”, se lee en el acta de transcripción del audio.

En este diálogo, Tandazo habría respondido: “si lo quieren capturar porque está requisitoriado (...) ha vuelto a venir la señora, ha vuelto a hacer problema”.

Luego, La Torre le habría confirmado: “Sí pues, con la Divincri (...) ‘el Koya’ con las justas se ha salvado, casi lo han capturado, le han tomado foto y lo han buscado entre los requisitoriados, yo he hablado con el comandante (...) no lo han capturado, por eso que yo me fui a denunciar al comandante, al coronel, a decirle cómo era posible que mande tantos hombres y que no estaban haciendo nada a mi gente”, se lee.