Arequipa: Cáceres acusa a Alarcón de pedirle dinero para campaña

El gobernador Elmer Cáceres Llica acusó a su exasesor Edgar Alarcón de pedirle dinero para su campaña al Congreso de la República. Aseguró que como se negó, entonces Alarcón hizo todas esas denuncias el día que renunció la semana pasada.

"Es un oportunista que ha usado al gobierno regional para lanzarse al Congreso. ¿Sabes qué ha dicho? Ha dicho que lo financie... Sabes qué, paga con la tuya. Acá no aguantamos pulgas. Es un corrupto, que se vaya a la cárcel", aseveró, ofuscado, el gobernador regional.

Por su parte, el gerente general del gobierno regional, Gregorio Palma, acusó a Alarcón de usar al gobierno regional para sus intereses políticos. Aseguró que nunca tuvo miedo de que le quite su puesto, como afirmó Alarcón a su salida. “Mi cargo está siempre a disposición. Yo no me aferro”, indicó.

En tanto, el exasesor y excontralor, Edgar Alarcón, negó las afirmaciones de Cáceres Llica. Volvió a asegurar que solo una vez se reunió con él y que resulta imposible que le haya hecho tal pedido. “El dinero del Estado no puede usarse para financiar campañas políticas. Eso sería ilegal”, agregó.

Tras conocer lo dicho por Cáceres, el exasesor anunció que iniciará medidas legales contra el gobernador. “Le interpondré una querella. Tendrá que demostrar lo que dice”, finalizó.