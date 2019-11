Arequipa: Aceptan que pagaban cupos a Correcaminos

Por: Mónica Cuti

La defensa de los transportistas Antonio Choqueña Machaca y Renato Alexis Perea Tejada, investigados por integrar la presunta organización criminal Los Correcaminos del Sur, solicitó la revocatoria de sus detenciones preliminares. Ayer, durante la audiencia en que se analizaba su pedido, Sergio López, abogado de los investigados, indicó que sus defendidos aceptan el delito de cohecho activo genérico, pues sí pagaban cupos para que unidades de sus empresas puedan circular con normalidad.

Ambos se encuentran detenidos en diferentes comisarías desde la tarde del miércoles. Un grupo de agentes de la Diviac de la Policía y fiscales los intervinieron junto a otras 14 personas acusadas de pertenecer a la organización Los Correcaminos II. Fueron el segundo grupo de aprehendidos.

El primer grupo fue capturado en diciembre del 2018. Se detuvo al gerente, subgerente e inspectores de la Gerencia Regional de Trabajo, y otros, por presuntamente cobrar cupos para entregar tarjetas de circulación a empresas de minivanes.

Choqueña Machaca era gerente de la Empresa de Transportes Express Antel S.A.C., que realiza la ruta Arequipa – Aplao. Él, según la acusación fiscal, recolectaba 1 400 soles mensuales de los vehículos de la empresa Express Antel. Todo el dinero era entregado a Gabriel Almonte, alias “Chascoso” (actualmente con prisión preventiva). Un colaborador eficaz es quien lo sindica de esto. Su abogado realizó una precisión: indicó que sí se pagaba pero que no se cobraba a los otros transportistas, pues el dinero salía del bolsillo de Choqueña, por lo que más que miembro de la organización criminal, era víctima. También hay un audio donde se dan las conversaciones entre Almonte y Choqueña. En el caso de Alexis Perea, era gerente de la empresa Transportes Rápido Vip, que realiza la ruta Arequipa - Camaná. Él habría cobrado 200 soles a cada una de las 20 unidades de la empresa. El abogado, Sergio López, sostuvo que su defendido no cobraba el dinero, sino la secretaria de Rápido Vip. Explicó también que Perea no hizo ningún depósito ni entregó el dinero a Almonte, como indica la tesis fiscal. Acotó que durante 2018 él no era gerente. “Chascoso era un cazador, intervenía a todos si no se entregaba el dinero”, indicó el abogado.

En ambos casos sustentó que sus patrocinados sí tenían arraigos de calidad, por lo que tenerlos detenidos era indebido y que podrían estar en libertad sin que dañen las investigaciones. La Sala Transitoria Especializada en Extinción de Dominio denegó el pedido de ambos acusados hasta el jueves.

Señalan que hay razones para detención

Los jueces Max Rivera, Armando Coaguila Chávez y Rosa Ochoa, que pertenecen a la Sala Transitoria Especializada en Extinción de Dominio, sustentaron en su resolución que hay razones plausibles que justifican la medida de detención en su contra.

La Fiscalía informó que se solicitará el análisis de voces para las escuchas obtenidas.