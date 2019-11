Independencia: realizan audiencia de prisión preventiva contra chofer que atropelló a once personas [VIDEO] | EN VIVO

La representante del Ministerio Público viene sustentando 9 meses de prisión preventiva contra José Luis Sevilla Paredes, sujeto que atropelló a once personas el pasado sábado 9 de noviembre a las 5:15 de la mañana. Rosa Conopuma Genebroso es la jueza a cargo del caso.

7:36 p.m.: Los abogados de los familiares de las personas que fueron atropelladas por Sevilla respaldaron los fundamentos de la fiscal Pacora para que se dicten 9 meses de prisión preventiva contra el chofer.

7:32 p.m.: El abogado del chofer que atropelló a once personas aseguró que no es necesario que su cliente permanezca encarcelado para que se realicen las diligencias mencionadas por la fiscal Pacora. “Él quisiera de alguna u otra forma ayudarlos (a la familia de las víctimas), pero no puede conversar, ayudar, no puede ponerse de acuerdo, menos en 9 meses, no va a poder resarcirse, así lo quiera, porque está detenido”, comentó.

7:29 p.m.: La fiscal Josefina Pacora Grados asegura que se realizará la “contraprueba” del dosaje etílico. En esos 9 meses también se reunirán las partidas de defunción de los fallecidos, los testimonios de las personas que observaron los hechos, entre otros medios probatorios.

7:25 p.m.: La fiscal explica por qué pide 9 meses de prisión preventiva contra el conductor. “Existe la probabilidad de que el imputado rehuya a la acción de la justicia y sobretodo no reparar el daño causado, siendo necesario ese plazo por las múltiples diligencias que se realizarán”, aclaró.

Añadió que es necesario porque las investigaciones demandarán de bastante tiempo, pues el accidente causado por Sevilla dejó gran cantidad de heridos, cuyas versiones del hecho deberán recogerse.

7:18 p.m.: El abogado de Sevilla respondió que las direcciones referidas por la fiscal son de la madre del sujeto. “Una persona puede tener varios domicilios, pero no por eso es un delincuente, no por eso se puede deducir que va a fugar”, comentó.

7:16 p.m.: La fiscal dijo que el taxista sí podría fugar del país durante las investigaciones. “Después del accidente de tránsito hay un testigo que señala que el imputado habría tratado de fugar después de haber causado el accidente de tránsito”, señaló. También dijo que este no tiene un domicilio estable en el país, hecho que también indicaría que se escaparía de la justicia.

7:13 p.m.: El abogado del denunciado explicó que Sevilla no debe afrontar prisión preventiva porque no se fugará, ya que su hija necesita de él. “Él reconoce que cometió el accidente, pero no lo hizo intencionalmente”, dijo.

7:00 p.m.: “En el artículo 124, lesiones culposas, se indica que la pena privativa de la libertad no será menor de 4 años ni mayor de 6 años y la inhabilitación, según corresponda, si la lesión se comete con un vehículo motorizado o arma de fuego estando el agente bajo el efecto de drogas, tóxicos, estupefacientes o con presencia de alcohol en la sangre, proporción mayor a 0.5 gramos litros, en el caso de transporte particular mayor a 0.25 gramos litros, en el caso de transporte público de pasajeros”, explicó la fiscal, quien afirmó que en la manifestación del denunciado, este indicó que ofrecía el servicio de taxi.

Los familiares de las víctimas que fueron atropelladas por José Luis Sevilla Paredes denunciaron en RTV que les impiden ingresar a la audiencia donde la Fiscalía viene sustentando 9 meses de prisión preventiva contra este sujeto. Aseguraron que deberían permitirles el ingreso, pues el juicio es público.

“La audiencia es pública. Estamos a la hora y que nos digan que solo van a ingresar dos o tres personas no es permitido. ¿De qué audiencia pública estamos hablando?”, señaló Manuel Solano, tío de Andrea Cabrejos, quien falleció tras ser arrollada el pasado sábado 9 de noviembre.

Él y los seres queridos de otros afectados vienen protestando en el frontis de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en Independencia. Los familiares mostraron su indignación porque el resultado de la prueba de dosaje etílico arrojó 0.33 centígramos de alcohol por litro de sangre, cifra que no evidenciaría que Sevilla estaba ebrio cuando sucedió el accidente.