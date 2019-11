San Marcos se pronuncia tras ataque de acosador armado con cuchillo en campus

Miedo. Una joven estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) fue víctima de acoso al interior de su propio campus. Luego, su atacante intentó atacar con un cuchillo de cocina a su defensor, durante la mañana de este lunes.

Ante el grave incidente que puso en cuestionamiento las medidas de seguridad en la UNMSM, la Decana de América hizo público un documento en el que intenta explicar el suceso.

“El ciudadano José Roberto Ticse Bejar ingresó a las instalaciones de la Ciudad Universitaria con el supuesto objetivo de recibir información sobre un curso que se dictaría en la Facultad de Ciencias Físicas”, señala la información oficial.

Según la universidad, el personal de seguridad sí siguió los protocolos establecidos, puesto que procedieron a identificarlo y revisar sus pertenencias.

“Minutos más tarde, y sin motivo aparente, dicho sujeto comenzó a agredir a un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Durante esa discusión, el atacante sacó un cuchillo de cocina, pero fue reducido a tiempo”, prosiguen.

Comunicado oficial de la UNMSM sobre incidente de hoy. Foto: Cortesía

La Decana de América señala que para el ingreso a la Ciudad Universitaria, toda persona debe identificarse, pero no especifican que para este proceso los estudiantes muestran el carné universitario, pero los desconocidos apenas muestran su DNI. Un sistema bastante débil, puesto que no hay registros oficiales de estos. No hay un sistema que garantice la integridad de la comunidad sanmarquina.

El comunicado tampoco menciona que una estudiante denuncia a Ticse Bejar porque la acosó sexualmente y hasta le dio un beso en la cara contra su voluntad, y que, por ello, su compañero de estudios acudió en su ayuda.

Una muestra de solidaridad que pudo terminar en desgracia, puesto que ninguno de los dos se había percatado de que el acusado portaba un enorme cuchillo de cocina.

Estudiante fue víctima de acoso en el campus de San Marcos. Foto: Captura

Luego, ambos huyeron corriendo por la rotonda de la zona entre las facultades de Derecho y Ciencias Económicas y otros estudiantes lo atraparon y redujeron. Posteriormente, fue llevado a la caseta de seguridad y luego a la comisaría de la Unidad Vecinal N° 3, en el Cercado de Lima.