Esto opinaron Pamuk, Tolhurst y otras personalidades sobre el Hay Festival Arequipa

Un éxito. Por primera vez, varios artistas, científicos, escritores y profesionales de renombre internacional pisaron suelo arequipeño, con el propósito de participar en el Hay Festival Arequipa. La organización de este importante encuentro cultural que se realiza por quinto año en la Ciudad Blanca, dio a conocer cuáles fueron sus impresiones.

Los destacados invitados del evento coinciden en que la masiva asistencia a lo largo de los cuatros días del evento, los sorprendió y les permitió disfrutar de las diversas actividades de las que participaron. Y no es para menos, unas 29 mil 073 personas abarrotaron los auditorios y teatros del Cercado de Arequipa para ver a sus escritores, artistas o científicos favoritos.

El Premio Nobel de Literatura 2006, Orhan Pamuk, se mostró muy entusiasmado por la respuesta del público. “He visto cuán diferente y única es Arequipa, he disfrutado mucho el festival. He disfrutado conversar con lectores entusiastas”, contó el autor de obras como Nieve y Me llamo Rojo.

Otra de las personalidades esperadas por el público del Hay festival Arequipa, fue el miembro fundador y exbaterista de The Cure, Lol Tolhurst. El músico ofreció un concierto en el Teatro Municipal deleitando a la audiencia con himnos como Boys Don’t Cry y Killing the Arab.

“Un amigo vio las fotos que había tomado de Arequipa y me dijo que parecían un paisaje de ensueño. Creo que estoy de acuerdo. Parece como si todo lo que he leído de escritores de Sudamérica pudiera encontrarlo aquí” opinó sobre la Blanca Ciudad.

Por su parte, la científica peruana que trabaja en la NASA, Aracely Quispe, expresó su agradecimiento al Hay Festival por la oportunidad de conversar con otras mentes brillantes. “He tenido la oportunidad de compartir con muchas personalidades y conocer cómo se están proyectando respecto a otros temas. Esto es muy importante para mí, me motiva a continuar y agradezco mucho por haberme considerado” dijo la reconocida ingeniera.

Otros denotados invitados del Hay Festival Arequipa como Daniel Divinsky, el filósofo Santiago Beruete, la experta en cuidados paliativos Kathryn Mannix, la autora colombiana Pilar Quintana y la feminista Nicole Fernández no escatimaron en elogios hacia la ciudad de Arequipa y al equipo que hizo posible la fiesta cultural.