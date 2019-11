Hermanos que atentaron contra clínica Ricardo Palma muestran arrepentimiento en tribunales

El próximo 15 de noviembre el Poder Judicial deberá decidir a través de una sentencia el futuro de los hermanos Lenin y Claudia Benites, quienes en el mes de julio del año pasado atentaron contra la clínica Ricardo Palma, en el distrito de San Isidro.

La mañana 24 de julio ambos hermanos llegaron al nosocomio con dos mochilas cargadas de explosivos caseros que ellos mismos se habían encargado de fabricar en su vivienda. Estaban dispuestos a cobrar una justicia que para ellos las autoridades nunca se la darían.

En el año 2013 la familia Benites Aguirre denunció a la clínica Ricardo Palma por la muerte de su madre Luz Victoria Aguirre Oviedo, quien falleció en el año 2011 luego de haber sido operada y en bajo observación por personal de dicho centro médico privado.

Tanto Indecopi como SuSalud comprobaron la existencia de una negligencia médica en el caso de esta mujer, quien por años fue tratada en la clínica por problemas menores, cuando en realidad tenía un tumor cerebral.

Por ello Indecopi ordenó a la clínica el pago de 91 UIT, el equivalente a más de 327 mil soles, por no brindar tratamiento a la hipertensión endocraneana que padecía, por no brindar un adecuado cuidado postoperatorio y por incluir datos erróneos en la historia clínica de la paciente, detalla el dominical Cuarto Poder.

No obstante, el fallo fue archivado debido a que el caso prescribió, por lo que la clínica nunca pagó el dinero y desde hace cuatro años se encuentra en un proceso contencioso administrativo en el Poder Judicial porque no está de acuerdo con lo resuelto por Indecopi y SuSalud, algo por lo que se queja Percy Benites, hermano de Claudia y Lenin.

“Nosotros tocamos la puerta de la 41 Fiscalía y nos archivaron el caso. Si el Estado hubiera impartido justicia este caso no se hubiera dado”, asegura. Además, se refirió sobre la repercusión que podría tener lo sucedido con su familia.

“Sé que no es civilizado (el atentado). No los estoy excusando, pero mis hermanos no son un peligro para la sociedad. (…) Este hecho va a servir como antecedente para el sistema de justicia al cual se le toca la puerta y como es corrupto, no da soluciones”.

El Ministerio Público acusa a los hermanos por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud-lesiones leves en agravio de dos personas; contra el patrimonio- daño simple en agravio de la clínica Ricardo Palma y delito contra la seguridad pública-producción de peligro común con medios catastróficos en sus circunstancias agravantes.

Por ello solicita 14 años de prisión efectiva para Claudia Benites y 17 para Lenin, a quien además se le acusa por tenencia ilegal de armas.

No obstante, la defensa de los procesados advierte que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial no estaría tomando en cuenta lo que llevó a los hermanos a perpetrar el atentado, es decir, la negligencia comprobada de la clínica.

Asimismo, tampoco se estaría tomando en cuenta el estado mental de los hermanos al momento de ejecutar el ataque. Se sabe que ambos llevaban tratamiento psiquiátrico y psicológico desde el 2011.

Ahora en prisión, la Fiscalía ha determinado que Lenin tiene personalidad emocionalmente inestable de tipo impulsivo, reacción aguda al estrés con síntomas depresivos e inteligencia normal clínicamente y no tiene patología de psicosis.

Mientras que a Claudia se le describe como una persona con trastorno depresivo con síntomas psicóticos en tratamiento, personalidad inestable e inteligencia normal clínicamente.

Pese a ello, el Ministerio Público sostiene que ambos procesados “tienen una inteligencia normal, es decir, pueden distinguir entre lo bueno y lo malo con las consecuencias de sus actos”.

El abogado de los Benites Aguirre reconoce esto, pero afirma que, si bien sus patrocinados no pueden catalogados como inimputables, su estado mental alterado podría servir como atenuante a la pena que van a recibir.

En medio de este panorama, surge la opinión de un psicólogo de parte que afirma que los hermanos, antes del atentado, presentaban un trastorno psicótico compartido conocido como foli á deux o “locura de dos”, el cual se explica como un trastorno sufrido por dos personas con un vínculo muy cercano que logran perder el contacto con la realidad.

Pero el fallo judicial en este caso no solo implicará la pena contra Lenin y Claudia, sino también lo que deberán resarcir económicamente por los daños causados.

La clínica Ricardo Palma ha pedido un millón de soles de indemnización por concepto de reparación a los daños y perjuicios. Además, los hermanos deben 600 mil soles al mismo nosocomio por los gastos que originaron cuando estuvieron internados luego del atentado en el que resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado.

En tanto, la clínica ha denunciado a la familia Benites por insolvencia provocada, es decir, por supuestamente fingir quiebra económica, intentar transferir sus propiedades a terceros y así, según el nosocomio, incumplir el pago por daños y perjuicios.

En las recientes audiencias llevadas a cabo por el Poder Judicial, ambos hermanos desde el penal piden perdón por el daño que causaron, pero solicitan que las penas contra ellos no sean tan duras como plantea el Ministerio Público, pues necesitan trabajar para pagar las reparaciones que se les exige.