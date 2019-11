¿Acoso laboral en el gobierno regional de Arequipa?

Fiorella Montaño

Eder Edinson Quispe Huamán trabaja en el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Labora en el área de Formalización de la Gerencia Regional de Energía y Minas. Pese a su experiencia breve, le encargaron misiones delicadas; por ejemplo, formular el proyecto de la nueva Ley de Minería.

Contra Quispe Huamán hay una denuncia de conductas y abusos cometidos contra una excompañera de trabajo.

Los hechos se remontan a una reunión del 26 al 28 de agosto pasado en Tacna. La denunciante y Quispe viajaron para reunirse con funcionarios de Energía y Minas del país y discutir la nueva Ley de Minería.

Según la denunciante, Quispe se refirió a ella con palabras soeces, la agredió físicamente y la retuvo, para que no abandone la reunión. "Menoscabando nuestro nivel profesional, competitivo y sacando a relucir que, con su poder político, podría hacer la remoción de cualquier personal de la gerencia", detalla el documento de la denuncia, ahora en manos del GRA. La denunciante refiere que él la siguió hasta su hospedaje y orinó enfrente. Se encontraba ebrio.

La mujer de 30 años señala que, cuando regresaron a Arequipa, hizo conocer esta conducta a Juan Gualberto Muñiz Delgado, gerente regional de Energía y Minas. El superior la conminó a dejar atrás el asunto, luego de solicitar que Edinson Quispe le pidiera disculpas.

Luego de ello, los hostigamientos continuaron. El abogado la llamaba por teléfono, algunas veces a altas horas de la noche, como lo muestra el registro que adjunta en su denuncia.

Ante las quejas de la mujer, el gerente de Energía decidió no renovarle el contrato ( según versión de ella)

Por otro lado, Muñiz admitió que tomó conocimiento de lo ocurrido en Tacna. Sin embargo, para él no se trataría de acoso, ya que Quispe no es jefe de la trabajadora. Justificó la rescisión del vínculo laboral porque no rendía en su puesto.

Edinson Quispe reconoció que durante la reunión en Tacna bebió mucho y discutió con la denunciante. Indica que perdió el conocimiento al extremo que lo llevaron a su cuarto y tuvo que preguntar a los demás qué había hecho. Dijo que fue un error por el cual pidió disculpas a su compañera de trabajo.

Está enterado de la denuncia administrativa en su contra. Dijo que le sorprende, dado que el incidente ocurrió en agosto. Para el abogado de 28 años, hay otra motivación. Dijo que es un técnico y que se quiere utilizar esto como un tema político. En cuanto a la cercanía al gobernador, señaló que cuando se está con tragos encima, se habla cosas que no son ciertas. Aseguró que no conoce al gobernador.