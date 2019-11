SJL: buscan identificar a hombre que fue dejado moribundo en medio de la pista [VIDEO]

El cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 45 años de edad fue encontrado esta mañana en una calle correspondiente a un sector de la Asociación Valle Mantaro, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Moradores de la zona aseguraron que se percataron de la presencia del cuerpo al promediar las 6:00 a.m., el cual yacía en medio de la pista. Cuando se acercaron corroboraron que aún tenía signos de vida, pues intentaba hablar y pararse, pero apenas y balbuceaba.

PUEDES VER La Victoria: cadáver de hombre es arrojado en plena calle [VIDEO]

El hombre fue ayudado a ponerse al lado de la vereda, pero no se llamaron a equipos médicos pues se pensaba que se encontraba en estado de ebriedad. No obstante, horas después transeúntes que pasaban por el lugar alertaron que ya no reaccionaba.

Por lo mismo se comunicó del hecho a personal de la Comisaría de Zárate para iniciar las investigaciones en la calle Los Regadores y dieron aviso a los expertos en Criminalística, quienes confirmaron el deceso del hombre.

El occiso no llevaba consigo ningún documento personal, tampoco dinero, equipos celulares, y hasta carecía de zapatos, por lo que se piensa que habría sido víctima de las conocidas ‘peperas’, pues además presentaría signos de haber sido drogado.

PUEDES VER Piura: asaltan y abusan de hombre bajo modalidad del ‘pepeo’

Hasta el momento no se ha podido dar con la identidad del fallecido, por lo que se espera que en las próximas horas los exámenes del Ministerio Público la determinen y así poder dar aviso a los familiares.