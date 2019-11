Moquegua: Premier pide reabrir diálogo a agricultores de Tumilaca

Rufino Motta

El paro indefinido que los agricultores de Tumilaca, en el distrito de Torata (Mariscal Nieto - Moquegua), acatan contra el proyecto Quellaveco de Anglo American, desde hace cinco días, está a punto apagarse. Esto después que el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos Salinas, tendiera puentes para retomar el diálogo.

El premier se reunió anoche con los dirigentes agrarios de manera reservada. Ahí, les reiteró la propuesta que horas antes ya había lanzado desde Tacna de iniciar un acercamiento. Asimismo, los invocó para que retornen al grupo de trabajo creado a través de la Resolución Ministerial Nº 281-2019-MINEM/DM, el pasado 03 de setiembre. Señaló que las preocupaciones que tienen los hombres del campo en torno al proyecto cuprífero se deben abordar de manera conjunta.

La vigencia de este espacio de conversaciones ya se venció. Zeballos Salinas les aseguró que se ampliará por 30 días más, de manera que se puedan cumplir con los objetivos. Dicha medida será oficializada en una resolución del Ejecutivo que sería publicada este lunes. Asimismo, ese día, el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, retornaría a Moquegua para intentar instalar el grupo de diálogo que la semana pasada quedó frustrado.

El premier señaló que el Gobierno Nacional no le niega el diálogo a ningún sector.

Tras esto, el dirigente del Frente Unitario Regional por Defensa del Agua y la Vida, Miguel Vizcarra Sarasa, informó que la propuesta será evaluada en una asamblea prevista para la tarde de hoy (15:00 horas) en Tumilaca. No descartó que desde la madrugada de hoy se despeje el tramo de la carretera Binacional donde los manifestantes han permanecido apostados.

Rechazo

Los agricultores exigen que se paralice Quellaveco porque consideran que este no garantiza la protección del agua y el medio ambiente. El premier les respondió que no se puede tomar determinaciones apresuradas y eso se tiene que ver en función al resultado de los subgrupos establecidos en los ejes hídrico, ambiental y de modelamiento del proyecto, que se deberán reactivar. Estos fueron constituidos después del paro anterior que protagonizaron por siete días en agosto pasado. También reclamaban porque no se les habría entregado información sobre los alcances del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Quellaveco y sus modificatorias.

Los dirigentes confían que el premier disponga que se les entregue esta información.

Empresas deben ser sancionadas

El premier también visitó Tacna para cumplir actividades protocolares. Se pronunció sobre la construcción del nuevo hospital regional, obra financiada por el Gobierno Central y ejecutada por el Gobierno Regional.

El plazo para el fin del proyecto se venció pero el Consorcio Salud Tacna continúa en la construcción gracias a una medida cautelar. El premier anunció que brindarán el acompañamiento a la Región para que tome la mejor decisión frente al caso. Se teme que se optaría por una nulidad del contrato.

Zeballos señaló que las empresas que incumplen con los contratos deben ser sancionadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado para evitar que participen en futuras licitaciones y afecten a más obras públicas.