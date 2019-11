Jóvenes peruanos son nuevos embajadores de Unicef

En el marco de la conmemoración por los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Oficina de Unicef en Perú nombró a los artistas peruanos, Francisca Aronsson y Júnior Béjar Roca, como sus nuevos Embajadores Nacionales.

“Hoy estamos nombrando embajadores a una adolescente y un joven que han nacido cuando Perú ya había ratificado la Convención y el Estado hacía esfuerzos por adaptar su legislación, implementar políticas públicas y articular iniciativas para cumplir con los principios de la No discriminación, el interés superior del Niño; la Supervivencia y el Desarrollo; y la Participación establecidos por este tratado de derechos humanos que más países han firmado”, comentó Ana de Mendoza, representante de Unicef en Perú.

Asimismo, destacó que el nombramiento de Francisca y Junior como embajadores es una señal de que el mundo está cambiando y avanzando, porque están escuchando las voces de las niñas, los niños y adolescentes.

“Gracias al ejercicio de sus derechos, chicas y chicos están demostrando que son capaces de lograr todo lo que se propongan siempre que les demos oportunidades de desarrollarse plenamente”, sostuvo.

Por su parte, Aronsson agradeció a Unicef el nombramiento y se comprometió a promocionar los derechos de la niñez y adolescencia.

“Yo quiero un Perú en el que todas las chicas tengan la oportunidad de soñar y hacer realidad sus sueños, en el que no haya más niñas cuidando de otros niños porque se convirtieron en madres a temprana edad; sueño con despertar y encontrar que las noticias sobre las niñas y adolescentes son positivas, no más violencia, no más acoso”, señaló.

Igualmente, Béjar Roca indicó que el título de embajador de Unicef le plantea el gran reto de ser la voz de ese millón de chicas y chicos peruanos que por tener una lengua distinta al castellano o por no vivir en la ciudad tiene menos oportunidades.

“Los derechos de los niños, y adolescentes son para todos, pero no siempre todos tienen la oportunidad de ejercerlos, como Embajador de Unicef quiero contribuir a que todos puedan terminar la educación secundaria, a que en las escuelas rurales y bilingües la educación sea de calidad, a que las autoridades escuchen lo que chicas y chicos tienen que decir, aunque no votan, tienen mucho que aportar”, refirió.