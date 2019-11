Independencia: chofer que atropelló a diez personas explicó por qué perdió el control de su auto

El abogado del taxista Jorge Luis Sevilla Paredes justificó el accidente causado por este sujeto hoy, sábado 9 de noviembre, a las 5:15 de la mañana en el cruce de las avenidas Los Jazmines y Túpac Amaru, en Independencia.

Según testigos, el conductor estaba en aparente estado de ebriedad y manejaba a excesiva velocidad antes de herir a ocho personas y acabar con la vida de otras dos tras atropellarlas. Entre los heridos se identificaron a dos menores de edad.

También se habría pasado la luz roja del semáforo, tendría la licencia de conducir vencida y cuatro multas graves pendientes. El Ministerio Público informó que Sevilla está detenido mientras la fiscal Edith Pacora Grados viene realizando las diligencias preliminares del accidente de tránsito.

Su abogado dijo a las autoridades que el taxista trabajó todo el viernes 8 de noviembre porque su hija y esposa padecen una grave enfermedad. Contó que después de su jornada fue a beber alcohol con sus amigos.

Cuando retornaba a su casa, el sujeto perdió el control de su carro porque pestañeó debido a su cansancio. De esta forma justificó el accidente que causó su cliente.

“Imaginémonos que me tomo unas cinco botellas de whisky. El whisky a mí me va a tener en una situación de inimputabilidad. O sea ya no voy a reaccionar como una persona con sentido común, con criterio. El alcohol hace su obra y puede ocasionar un sinfín de cosas, muertes, homicidios, accidentes de tránsito. Pero esta en evaluación. (...) Uno actúa inconcientemente. A veces sucede que uno se toma sus tragos, llega al otro día a su casa y no sabe cómo ha llegado porque el alcohol hizo su trabajo en la psiquis de la persona”, dijo Erwin Barreto Alegría, abogado del detenido.