Chorrillos: adulto mayor estaría implicado en robos a taxistas por aplicativo [VIDEO]

Dos personas dedicadas a ofrecer el servicio de taxi por aplicativo denunciaron haber sido víctimas de asalto en el distrito de Chorrillos bajo una misma modalidad y al parecer perpetrado por los mismos delincuentes.

Uno de los agraviados contó a América Noticias que esta madrugada un hombre de avanzada edad, de nombre Ángel, le solicitó una carrera desde el distrito de Barranco hasta Chorrillos. En el trayecto, el pasajero inició una amena conversación, lo que al chofer no le hizo imaginar que minutos después se convertiría en víctima.

Pero todo cambió cuando el auto llegó a su destino, una zona descampada de Chorrillos. El pasajero sacó un arma de fuego y apuntó al conductor amenazándole con disparar si es que se movía.

Solo segundos después aparecieron dos sujetos jóvenes, también armados, que junto al adulto mayor quitaron todas sus pertenencias al taxista. Luego huyeron con rumbo desconocido llevándose consigo el auto.

Por si no fuera poco la terrible experiencia de ser asaltado y amenazado con un arma de fuego, el chofer asegura que cuando fue a poner la denuncia en la comisaría de Villa, en Chorrillos, los policías no quisieron recibírsela pues le dijeron que esa no era su jurisdicción y que debía de acudir a la Dirección de Prevención de Investigación de Robos de Vehículos (Diprove) o a la comisaría de Mateo Pumacahua.

Contó que, increíblemente, los efectivos le pidieron sus datos personales y los del auto robado para que al final le digan que no lo podían trasladar a otra dependencia porque no tenían personal.

Cuando esta víctima acudió por sus propios medios a la Diprove encontró a otro taxista por aplicativo que también sentó una denuncia por robo con las mismas características del que él sufrió. La única diferencia fue que al segundo agraviado le tomaron la carrera dos horas después en el parque Kennedy, en Miraflores.

Ambos describieron al pasajero de la misma forma. “Es un señor de edad, tez morena, pelo canoso, de más de 1.70 de estatura aproximadamente”, aseguró el taxista.