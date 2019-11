Arequipa: Autodema hizo pagos sin sustento a supervisora de Majes Siguas II

Roberth Orihuela Q.

La Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) no está cumpliendo con su labor de seguimiento, control y fiscalización de las actividades del supervisor especializado del proyecto Majes Siguas II. El informe de Control Concurrente N° 3286 de la Contraloría además señala que se hacen pagos sin justificación a la empresa.

En el informe, se explica que mensualmente la supervisora especializada debía entregar un informe sobre su labor en el proyecto de irrigación. Así lo indica el Texto Único Ordenado (TUO) del contrato. Autodema debía aprobar u observar los informes antes de pagarle.

Se refiere que la supervisora especializada de Majes II entregó 36 informes a Autodema entre 2016 a 2018. Pero en todo ese periodo no existe evidencia de aprobación u observación de los documentos. Contraloría solicitó en repetidas ocasiones dichas pruebas a la gestión actual, pero no fueron entregadas, por lo que no existiría justificación para pagar a la empresa supervisora US$ 10 millones 814 mil 384.

Asimismo, se evidenció que durante este año Autodema desembolsó US$ 553 mil 982 en favor de la supervisora. Para entregar el dinero debió existir un informe que sustente el pago. Cuando Contraloría solicitó el documento, nunca obtuvo respuesta, por lo que también se presume que no existe el sustento.

Además advierten que a pesar de que la obra está paralizada, la supervisora sigue exigiendo el pago de honorarios a Autodema, que efectúa los abonos sin poner cuestionamiento.