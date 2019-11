Los Olivos: delincuente trepa poste para robar vivienda pero ventana estaba cerrada [VIDEO]

La delincuencia no descansa ni un solo día. En esta ocasión, un hampón trepó un poste para así poder robar el segundo piso de una vivienda; no obstante, no contó con que la ventana del lugar se encontraba cerrada. El hecho ocurrió en el distrito de Los Olivos.

El ladrón tuvo que permanecer colgado de la ventana durante varios minutos hasta que finalmente arribó su cómplice para ayudarlo a descender, según señaló Panamericana. El delincuente no llegó a cometer el robo.

Seguridad Ciudadana

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre el mes de marzo y agosto de este año, el 26.3% de la población de 15 y más años fue víctima de algún hecho delictivo. Asimismo, el 85.3% considera que será víctima de algún hecho delictivo eventualmente.

El 14.1% sufrió el robo de su dinero, cartera y/o celular y el 5.3% el intento de robo de los mismos objetos. De acuerdo al informe, del total de hechos delictivos cometidos el 10.4% fue realizado con un arma de fuego y tan solo el 16.8% de las víctimas decidió denunciar lo ocurrido.

Entre sus motivos de la no denuncia están el considerar que es una pérdida de tiempo, desconocer al delincuente y pensar que el delito es de poca importancia.

A comparación del año pasado la cifra ha aumentado, ya que en el 2018 el 25.7% fue víctima de algún hecho delictivo.