Lince: policía que hacía taxi dispara tras ser asaltado por ladrón [VIDEO]

El policía Alfonso Tananta conducía su taxi cuando un sujeto se le acercó y le pidió que lo llevara al hospital, pues su madre estaba en emergencia. Tras aceptar, avanzó cerca de 10 metros, en la cuadra 19 de la av. Garcilaso de la Vega, en Lince, donde el hombre que estaba en el asiento del copiloto lo apuntó con un arma en el abdomen, lo amenazó con un cuchillo y apagó el carro para pedirle que le de todas sus pertenencias.

Cerca de las 3:50 de la tarde de hoy, jueves 7 de noviembre, el efectivo entregó sus cosas, abrió la puerta del auto y se lanzó al suelo, maniobra que desató el enojo del ladrón, quien salió del vehículo para dispararle.

“Cuando me tiro al suelo, él me dice ya te fregaste. Él iba a dar la vuelta, entonces yo hago disparos y él se da a la fuga. Yo lo persigo desde la cuadra 3 de Garcilaso hasta la puerta de su casa. Pero yo regresé por mi carro que había dejado abandonado”, narró la víctima a RTV.

Durante la persecución, la víctima botó sus cosas, pero otro taxista las recogió y se las devolvió. El ladrón solo se quedó con la llave de su auto. Aseguró que el delincuente ingresó fácilmente a la casa, que se encontraba cerca del lugar donde lo asaltó.

“Se mete al callejón, cierra la puerta e ingresa fácilmente. Yo lo he visto, ahí nomás regresé yo también. Él vive ahí, encontré a los vecinos en la puerta y les pregunté si salió y me dijeron que no, entonces llamé a mis colegas. No sale, no se puede ingresar.”, contó.

Las personas que viven cerca de la que sería la casa del ladrón dijeron que este se llama Jonatan. El gerente de Seguridad Ciudadana de Lince, Vladimiro Ortiz, informó que capturaron a un sospechoso del robo.

“Con el apoyo de nosotros que estamos constantemente patrullando la ciudad del distrito de Lince se logró ubicar y apoyar a la policía para que se capture a un sospechoso que fue detenido y trasladado a la Comisaria de Lince para las investigaciones”, informó.