Dejan sin licencia a instituciones de Cusco y Arequipa

Redacción

La Universidad Peruana Austral del Cusco y la Escuela de Postgrado San Francisco Xavier, instaladas en las regiones de Cusco y Arequipa respectivamente, no pasaron los estándares de evaluación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

De acuerdo a la resolución del organismo estatal, “no demostraron el cumplimiento de Condiciones Básicas de Calidad establecidas en la Ley Universitaria”.

Las casas de estudio tienen que cesar sus actividades académicas de manera progresiva, dentro de un plazo máximo de dos años. También tendrán dos años adicionales para emitir grados y títulos.

Motivos

De acuerdo con la Sunedu, la UAustral no presentó en su plan objetivos claros para mejorar sus estándares de calidad. Presenta deficiencias en sus planes de estudio, además de otras 7 deficiencias.

"No cuenta con objetivos estratégicos que contribuyan al logro de sus planes estratégicos y de gestión de calidad", reza el comunicado.

Se verificó que la escuela de negocios San Francisco Xavier no posee un proyecto institucional articulado y consistente para la adecuada prestación del servicio educativo, no fomentan ni promueven la investigación y sus docentes no están acreditados como investigadores.