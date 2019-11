Chorrillos: monaguillo acusa a sacerdote de tocamientos indebidos [VIDEO]

Joshua es un joven, de 20 años de edad, que ha denunciado a un sacerdote de la parroquia Los Doce Apóstoles, ubicada en el distrito de Chorrillos, de haberle realizado tocamientos indebidos.

‘‘El párroco intentó abusar sexualmente de mí’’, aseguró el monaguillo a ATV. ‘‘Él me hizo tocamientos indebidos, él me tocó las partes íntimas, me hizo caricias y yo salí huyendo de esa parroquia’’, agregó Joshua sobre el sacerdote Luis Ayala Falla.

La presunta víctima indicó que tenía 19 años cuando comenzó a trabajar al lado del hombre en la iglesia San Sebastián, en el Cercado de Lima, donde ayudaba a oficiar misas; no obstante, dijo que la relación cambió cuando se mudaron a la parroquia 12 Apóstoles, lugar en el cual colaboraba como auxiliar de secretaría.

‘‘Él pedía que me quedara a dormir (...) en su casa con él. Me enviaba mensajes y yo le decía que no perdiera su paz, que no podía quedarme y él me decía que la iba a perder’’, contó al joven.

Asimismo, afirmó que las autoridades eclesiásticas saben sobre el caso, él las tildó de ‘‘cómplices’’. ‘‘Tapan a los malos sacerdotes. Por más que el papa pide que se sepa la verdad, nunca lo hacen’’, expresó.

La presunta víctima ha enviado cartas al Obispo de Lima y también ha interpuesto una denuncia policial y fiscal donde cuenta lo que habría ocurrido al interior de la iglesia el pasado 7 de septiembre; sin embargo, hasta el momento no ha obtenido respuesta.

‘‘El Arzobispo de Lima sabe perfectamente de todos estos temas porque yo he tenido diálogos con él, me ha recibido y él me ha dicho todos los antecedentes de este sujeto’’, aseveró.

La madre de Joshua, así como él mismo, han solicitado garantías para su vida porque han recibido amenazas. ‘‘Somos amistades del señor Ayala. Llamo para hablarle sobre la denuncia. Mire, nosotros ya tenemos conocimiento de donde vive usted (...), lo único que le pedimos para no causarle daño es que desista de la denuncia. Esto es todo’’, se puede oír en un audio que sería de un conocido del párroco.

El joven asegura que sabe quién está detrás de las amenazas. El martes pasado había un careo ante el Tribunal Eclesiástico del Obispado de Lima; no obstante, el sacerdote no fue.

El acusado ha señalado que todo se trata de una farsa, la cual busca dañar su buena reputación, según dijo en su descargo.