Supe: vecinas desfiguran rostro de mujer y le cortan el brazo [VIDEO]

Tania Briggit Camiloaga Silverio, de 20 años, acudió con su madre a la casa de su vecina Estefany De la Cruz para atacarla. La víctima denunció que le desfiguraron el rostro y le cortaron el brazo.

Relató que, después de que su madre les abrió la puerta, ambas se le acercaron, pero fue Camiloaga la que le arañó el rostro con un cuchillo y le hizo un corte profundo en el brazo.

"Entra la hija y de frente me viene a meter la navaja en toda la nariz. Ahora con lo que ha pasado, ¿cómo voy a mantener a mis hijas? ¿qué les voy a dar? porque no puedo hacer nada con esto que me han hecho en la cara y en el brazo. En el brazo me han puesto 30 puntos”, contó.

Las vecinas habrían atacado a De la Cruz porque querían ocupar su puesto en la directiva del comité municipal del Programa Vaso de Leche de Puerto Supe, en Barranca. “Lo hicieron de venganza. Todo ha sido por el vaso de leche porque yo con ellas no he tenido nada. Desde que yo he sido presidenta todo ha sido problema”, afirmó.

Las personas que viven cerca de la casa de la víctima protestaron para exigir que detengan a Camiloaga y su madre, quienes se encuentran no habidas. Temen que ellas regresen y las ataquen de la misma forma.

“No están detenidas, están libres. Todavía se burlan por Facebook. Dicen “así quería dejarte, desfigurado el rostro". Yo pido justicia para mi hija. Que no se quede así porque mi hija ha quedado su cara desfigurada bien feo. Quiero que estén en la cárcel a ellas y a su mamá porque ella es la que agarró a mi hija también", pidió la madre de De la Cruz.