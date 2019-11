Indignante respuesta de sujeto que violó a su hija: “Ni cuenta me he dado, estaba borracho”

Terrible confesión. Ricardo Gabriel Terán Chalán, de 37 años de edad, acusado de violar a su propia hija confesó, con frialdad, haber cometido el crimen en la vivienda que compartía junto a su esposa en Cajamarca.

El hombre brindó una entrevista al medio local ‘Cajamarca Reporteros’, en donde aseguró no haberse dado cuenta de lo sucedido debido a que los abusos ocurrían cuando se encontraba en estado de ebriedad. Según el testimonio, la violación ocurrió cuando su hija tenía 13 años de edad.

“Ni cuenta me he dado. Mi señora me dijo ‘así ha pasado’. Siempre llegaba borracho, hace más o menos dos años que no tomo mucho. La realidad es así. Me ganó la mala cabeza, el mal sentimiento que nos llega a la cabeza”, manifestó Terán.

Asimismo, aceptó haber golpeado a su esposa, quien sufre de discapacidad auditiva. En cuanto a esta acusación, el hombre también intentó justificar lo sucedido indicando que “quizá también estaba borracho”.

Pese a las acusaciones que existen en su contra, Ricardo Gabriel Terán Chalán sigue en libertad. Según los familiares de la víctima, la denuncia no avanza. No obstante, el acusado ya ha sido citado para que brinde su declaración en el Ministerio Público.