¿Promueves la igualdad?

Marlene Molero, CEO fundadora GenderLab.

La desigualdad de género no es un problema de decisiones de las mujeres, sino de las barreras estructurales que limitan la igualdad de oportunidades. Las brechas de género en el acceso al empleo, la distribución de las tareas del hogar y la poca participación en posiciones de liderazgo no se deben a que las mujeres no quieran asumir retos. A nivel de nuestras organizaciones, esto nos lleva a preguntarnos qué estamos haciendo para generar una real igualdad de oportunidades, qué políticas, iniciativas y reglas de juego del día a día tenemos, qué tenemos que cuestionar y qué tenemos que mejorar. Los cambios no se van a generar por sí solos, se necesita de un esfuerzo y acciones concretas para promover igualdad.

Empieza por casa

Maribel Toledo-Ocampo, CEO de TOC Asociados.

Promover la equidad de género en las empresas no solo es necesario por un tema de justicia, sino es beneficioso por el alto impacto en la sostenibilidad del negocio y su intangible más importante: la reputación. Pero hay que tener cuidado con el “purple washing” (lavado de cara para la foto). El empoderamiento ciudadano en la era digital ha incrementado las posibilidades de crisis comunicacionales originadas en la inconsecuencia. Antes que comunicar hacia afuera, se deben establecer políticas reales, incorporarlas a la cultura organizacional y, en una sociedad de micromachismos invisibilizados, reeducar a cada colaborador para lograr la ansiada consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace.