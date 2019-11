Sujeto que apuñaló a mujer de 22 años fue capturado en Cieneguilla [VIDEO]

Policía Nacional del Perú buscaba intensamente a Brayan Lorenzo Yaranga Mendizabal por tentativa de feminicidio contra una joven de 22 años, por fin lo capturó en Cieneguilla. El sujeto la apuñaló 10 veces porque ella se negó a ser su pareja.

El hombre estuvo prófugo durante 11 días hasta que fue hallado por personal de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). La mujer a quien dañó de gravedad se encuentra internada en el Hospital Nacional Hipólito Unanue.

La noche del pasado viernes 1 de noviembre, Brayan Yaranga atacó y arrastró a Beatriz Alvarado, de 22 años, por una calle del Pachacamac. Ella se rehusó a iniciar una relación sentimental con él y este cobró venganza.

La joven quedó grave y fue trasladada al hospital donde el médico dijo que tenía dañado los dos pulmones, el hígado, el estómago por ambas paredes y los intestinos.

Yaranga conocía hace tiempo a la víctima porque tuvo una relación con su hermana. Sin embargo, su madre recibió un mensaje suyo en el que le confesaba que quería ser pareja de Beatriz.

“¿Qué cosa quieres?, ¿de qué quieres conversar conmigo? Mi hija le dice que no quiere saber nada de él, que no la moleste. El chico le dice “¿por qué? si yo quiero estar contigo”. Entonces mi hija le dice que no", declaró la madre para Canal N.

Ahora, el destino de Brayan Lorenzo Yaranga Mendizabal está en manos de la Fiscalía.