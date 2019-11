Miraflores: pantallas publicitarias deberán apagarse desde las once de la noche

La Municipalidad de Miraflores aprobó una ordenanza que regula la publicidad exterior en su jurisdicción. En el documento se indica dónde deben ubicarse los paneles LED. También cómo debe ser su instalación, operatividad, niveles de iluminación, horarios de funcionamiento, sistema de proyección LED, entre otros detalles.

La norma precisa que las pantallas publicitarias LED solo funcionarán entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche. Iniciativa surgió por las quejas de los vecinos, quienes afirmaron que la luminosidad les impedía conciliar el sueño porque llegaba hasta sus casas.

En adelante los elementos publicitarios no deberán tener alta luminosidad para que no cause molestias a los conductores y peatones. Las pantallas que no cuenten con focos LED tendrán que ser reinstaladas con esta tecnología.

El nivel máximo de la luminosidad deberá ser de 5 NITS (Unidad de Luminancia del Sistema Internacional de Unidades, que mide la intensidad del brillo). Los flujos luminosos también deberán ir acorde a lo recomendado por la Comisión Internacional de la Iluminación.

La instalación y funcionamiento de estos elementos publicitarios exteriores deben guardar armonía con el entorno. Estas especificaciones son necesarias para obtener la autorización municipal correspondiente.