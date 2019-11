Los motivos detrás del retraso en el licenciamiento UNPRG

Falta menos de dos meses para que la Superintendencia de Educación Superior Universitaria (Sunedu) defina si le concede o no el licenciamiento institucional a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), quien presentó su solicitud en el 2017.

En estos dos años la universidad no ha podido superar la primera etapa del proceso de licenciamiento que consiste en la revisión documentaria, pues ha recibido observaciones hasta en tres oportunidades.

PUEDES VER UNPRG cierra 14 maestrías y 23 programas para licenciamiento

A pesar de haber invertido en este proceso de mejora un presupuesto de alrededor de S/5 millones, dicho centro de estudios tuvo que desistir de 13 oficinas de extensión, una filial (Cutervo), 14 segundas especialidades, 14 maestrías y nueve programas especiales. La UNPRG ha presentado dificultades para avanzar a la siguiente etapa, que consiste en la verificación presencial. En este contexto, los tres estamentos que conforman la universidad pública (docentes, administrativos y estudiantes) coinciden en que el retraso se debe al conflicto político,a la falta de presupuesto y a la inexperiencia para conducir el proceso.

El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores Administrativos (SUTA), Luis Reaño Tapia, reconoció que durante los primeros años no hubo compromiso de parte de la comunidad universitaria para impulsar el licenciamiento, debido a los conflictos que se iniciaron tras la aprobación de la nueva Ley Universitaria.

“Hubo un descuido de las autoridades, si tienes cuatro años y no avanzas hasta el último año que cierra el plazo pones en problemas a todos. La Oficina de Calidad no ha podido articular bien un equipo, han reaccionado recién a raíz del pacto de no agresión, pues se incluyó a gente que dejaron fuera”, refirió.

Por su parte el presidente de la Federación de Docentes (Fedurg), Moisés Montenegro López, cuestionó al Gobierno central por no haber destinado recursos adicionales para que la universidad pueda implementar mejoras con miras a obtener el licenciamiento, pues los recursos recaudados por la universidad eran insuficientes. Asimismo, criticó a los decanos y funcionarios que demoraron en entregar la documentación.

En esa línea, el dirigente de la Federación Universitaria de Lambayeque (FUL), Pedro Zúñiga Coronel, sostuvo que esta demora se debe a que durante casi tres años no hubo órganos de gobierno en las facultades, quienes debían aprobar la documentación para enviarla a la Sunedu.

En tanto, el rector Jorge Oliva Núñez, indicó que el retraso se fue generando debido a la situación de conflicto que atravesaba el centro de estudios, pues “no les permitía concentrarse en el trabajo”; sin embargo, aseguró que ahora vienen trabajando de forma conjunta, por lo que confía lograr el licenciamiento sin acogerse a un plan de emergencia.