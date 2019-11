Final de Libertadores, conciertos y marcha: Lima se paralizará el 23 de noviembre

El próximo sábado 23 de noviembre Lima será escenario de seis eventos que se prevé congregarán un gran número de asistentes cada uno y por lo tanto generará la movilización masiva de personas y varias unidades de transporte público y privado a lo largo del día en toda la capital.

Uno de ellos es la undécima edición de Vivo x el Rock, a realizarse en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y que tendrá como banda estelar a la agrupación neoyorquina ‘The Strokes’.

PUEDES VER Suspensión de los corredores complementarios en Lima será hasta las 8 de la mañana del jueves

Se espera una gran afluencia de personas, más de lo que ya es habitual ver todos los años, ya que es la primera vez que ‘The Strokes’ se presenta en nuestra capital y sus seguidores peruanos no están dispuestos a perdérselo.

Además, se contará con la presencia de reconocidas bandas y músicos como Slipknot, Interpol, Bullet for My Valentin, Fito Páez, The Rasmus, entre otras agrupaciones nacionales e internacionales.

El evento comenzará a las 11 de la mañana, pero la llegada de los asistentes se espera a lo largo de todo el día, por lo que las vías aledañas a las avenidas Venezuela y Universitaria, las cuales dan acceso para San Marcos, podrían verse congestionadas en algunos sectores.

PUEDES VER Concesionarios de los Corredores Complementarios suspenden el servicio [VIDEO]

Esa misma noche se llevará a cabo “Una Noche de Salsa” en el Estadio Nacional desde las 6 de la tarde. La presencia de Willie Colón, Oscar D’ León, La India el Gran Combo, Niche, entre otros, prometen llenar el recinto. Vías como Paseo de La República, 28 de julio y Petit Thouars podrían presentar aumento de autos en circulación.

El tercer evento musical de la noche será el concierto que ofrecerá el cantante colombiano Sebastián Yatra en Plaza Arena de Surco, al lado del Jockey Plaza, un punto que por la noche suele presentar embotellamiento por momentos, pues está en plena Javier Prado.

También se desarrollará ese día la competición ‘Lima Night Run 2019’, la cual arrancará a las 8 de la noche desde la playa Agua Dulce de Chorrillos y cuyo recorrido de 7 kilómetros pasará por el Circuito de Playas de la Costa Verde, la avenida Mariscal Castilla, el sector de Cipriano Rivas, el Malecón de la Herradura, el Morro Solar y regresará nuevamente por el Circuito de Playas.

PUEDES VER Metro de Lima atenderá más temprano por suspensión de servicio en corredores

En tanto, organizaciones que buscan hacerle frente a la violencia de género también han anunciado una marcha para el 23 de noviembre, dos días antes del día en que se conmemora la lucha contra la violencia a la mujer a nivel mundial.

A todos los eventos anteriores se ha sumado, de manera repentina, la realización de la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental de Ate a las 3 de la tarde.

El anuncio fue hecho por la Conmebol luego que se desistiera de llevar a cabo la final entre River Plate de Argentina y el Flamengo de Brasil en Santiago de Chile donde persisten las protestas sociales contra el gobierno de turno.

PUEDES VER Muñoz sobre suspensión de corredores: “No admitiremos fines económicos de empresarios”

Esta mañana el Ministro del Interior, Carlos Morán, se reunió con representantes de la Conmebol y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para garantizar que se brindarán todas las medidas de seguridad necesarias para que la cita deportiva pueda llevarse a cabo sin ningún imprevisto.

Hasta el momento la Policía Nacional del Perú (PNP) y las municipalidades competentes no han especificado cuáles serán los planes de desvíos o las contingencias para los eventos en mención, muchos de ellos masivos, pues no solo se trata de un tema de congestión vehicular, sino también de orden y seguridad.

El reto será poder garantizar que ese día las actividades programadas se lleven a cabo con normalidad.