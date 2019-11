PNP: Pediremos información a Brasil y Argentina para saber quiénes están viniendo [VIDEO]

El próximo sábado 23 de noviembre la ciudad de Lima será sede de seis eventos distintos, entre los que se encuentra la final de la Copa Libertadores 2019, entre Flamengo y River Plate, que se llevará a cabo en el Estadio Monumental. La Policía dio detalles sobre las medidas de seguridad que se implementarán ese día.

El jefe de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional del Perú, coronel Percy Tenorio, señaló que habrá un control minucioso sobre las personas que asistan al evento. ‘‘Nosotros vamos a tener que trabajar con la Interpol para coordinar con la Policía Federal de Argentina y con la Policía (...) de Brasil, y que nos permitan la información de quiénes están viniendo’’, expresó a América.

‘‘Vamos a tener que mandar mayor cantidad de personal y lo del Monumental es un adicional. Vamos a tener que utilizar personal de franco o de otras unidades administrativas para que nos apoyen en el servicio’’, agregó Tenorio.

El jefe de la USE también dijo que los asistentes a la Copa Libertadores tendrán algunas complicaciones por la ubicación del estadio con lo sistemas de acceso y salida. ‘‘Nuestro problema no va a ser porque ellos se desplacen a pie, no lo van a poder hacer, van a tener que ir en vehículos’’, indicó.

‘‘Aquí el ganador de este evento va a ser el Perú (...) Vamos a poder mostrarnos como una sede adecuada para cualquier evento internacional’’, aseveró Percy Tenorio.

Además de la Copa Libertadores, otros cinco eventos se llevarán a cabo en Lima el mismo día, entre los que están Vivo x el Rock 209, Una Noche de Salsa, el concierto de Sebastián Yatra, Con Sabor y Donayre, y la Carrera Lima Night.