La Victoria: PNP halló croquis de casa de cambio tras captura de banda [VIDEO]

Luego de la captura de la banda denominada “Los fierreros de La Victoria”, la Policía informó que durante la captura de los tres sujetos se incautó un arma de fuego, un cuchillo, pasamontañas y un croquis del negocio que minutos después iba a ser asaltado.

Todos estos objetos se hallaron dentro del vehículo gris, de placa C6H-237, el cual utilizaban para cometer sus fechorías. Los sujetos que iban a bordo de este automóvil fueron reducidos por los agentes del Ministerio del Interior en las inmediaciones del jirón Huáscar, el pasado martes 6 de noviembre.

Según se conoció, la banda está integrada por 15 delincuentes. Su cabecilla, identificado como Brallanm Chavez de 26 años, alias Calín, llegó a ser capturado en este frustrado atentado. Los demás malhechores responden al nombre de Frank Duk Padilla Rojas de 19 años alias “chino”, Jhon y Reynaldo Edu Herrera Cajulso de 20 años, alias “rey”.

La Policía está tras los pasos de los demás integrantes y se espera que los próximos días se conozcan más detalles de la organización delictiva.

Por su parte, el dueño del local que iba ser víctima de robo denunció que los efectivos no brindan información sobre este suceso. Asimismo, indicó que esta zona del distrito es muy peligrosa debido a la falta de seguridad.

“La policía no nos ha informado nada, sólo nos enteremos por la prensa. No hay seguridad tampoco. Antes había policías que daban su vuelta, pero últimamente no hay nada”, comentó el comerciante.