Dan 9 meses de prisión a policías acusados de abusar de estudiante

La denuncia por violación presentada por una estudiante de 18 años, quien señala como responsables a tres policías de Paramonga, en Barranca, motivó ayer enérgicas protestas por parte de los vecinos de la jurisdicción. Los familiares de la víctima exigieron el máximo castigo para los acusados, para quienes el Poder Judicial dispuso anoche nueve meses de prisión preventiva.

Ellos serán llevados hoy a un penal de la zona, se adelantó.

“Yo solo le pido justicia a la autoridad. Solo quiero justicia. No pueden hacer esto. Ellos (los policías) se preparan para cuidar al pueblo, no para violar, no para maltratar a las chicas”, reclamó entre lágrimas la madre de la denunciante.

El coronel PNP César Arbulú Bruffau, jefe de la División Policial Huacho, llegó a la comisaría de Paramonga, donde calificó el hecho como execrable. “La institución no puede permitir que haya gente de esta naturaleza en sus filas”, dijo en referencia a los tres acusados.

Y para garantizar la independencia de las investigaciones, los tres acusados fueron puestos a disposición de la Fiscalía,cuyo representante, el fiscal provincial Héctor Purizaga, fue el encargado de solicitar la medida restrictiva temporal.

Los acusados han sido identificados como los suboficiales Anthony Moreno Gutiérrez (22), Ángel Solano Retuerto (23) y Jonathan Ayala Jaramillo (26). El caso generó el rechazo de varias instituciones, entre ellas el Ministerio del Interior. “Desde el Mininter deploramos todo acto de violencia contra la mujer. La Inspectoría de la Policía realizará una exhaustiva investigación del caso”, informó la entidad.

Se supo también que, mientras concluyen las indagaciones, los tres agentes han sido separados de sus cargos y suspendidos del servicio policial.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que sus especialistas han asumido la defensa legal de la víctima y que sus servicios de emergencia le brindaron asistencia integral.

La Defensoría del Pueblo aseguró que la presunta violación es “totalmente reprochable”, más aún “porque quienes cometieron la agresión son policías”. Además de exigir sanción para los responsables, dicha entidad pidió que el Mininter incluya en el currículo de las escuelas de oficiales y suboficiales un curso sobre violencia de género.

Los vecinos de Paramonga dijeron que, hace algún tiempo, otra joven denunció haber sido ultrajada por otros policías, pero que la comisaría se negó a recibir la denuncia. El coronel Arbulú dijo que no existen registros del caso.