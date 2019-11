Áncash: exregidor fue excluido de lista de candidatos al Congreso por no pagar S/ 10 mil

El exregidor de la Municipalidad Provincial del Santa (departamento de Áncash), Wilfredo Panta Velásquez, fue excluido de la lista de candidatos al Congreso de la República del partido Vamos Perú porque no pagó 10 mil soles.

Según su denuncia, los dirigentes de la organización política le pidieron una suma de dinero para ser inscrito como candidato.

Pero mencionó que solo depositó 10 soles, y tras remitir el voucher fue retirado de la lista de postulantes en Áncash, pese a que ha participado de las reuniones de Vamos Perú en Chimbote.

“Son unos sinvergüenzas y no me iba a prestar a ello, no es posible que quieran ganar dinero cobrando a los candidatos", dijo.

Wilfredo Panta agregó que "Yo creo que debe haber decencia desde los partidos políticos y entregar dinero era alimentar una cadena de corrupción”.

Finalmente dijo desconoce si los demás postulantes al Parlamento Nacional de este grupo político entregaron dinero.

“Eso no puedo afirmar. Yo denunció lo que pasó, a mí sí me pidieron dinero”, puntualizó el exregidor.