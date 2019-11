SJL: caen funcionarios de la municipalidad cuando recibían coima de negociante [VIDEO]

Dos trabajadores de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho (SJL) fueron intervenidos en el preciso instante en que al parecer recibían una suma de dinero que correspondería al pago de una presunta coima que ellos habrían exigido aprovechando su cargo.

El operativo se efectuó luego que una vecina presentara una denuncia en la comisaría de Zárate por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de funcionarios, contra Bryan Alexander Ramos Esteban (25) y Patricio Emanuelle Mestichelli Ventura (39), miembros de la Sub Gerencia de Gestión de Riesgo y Desastre de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho.

La mujer aseguró que los sujetos le exigían el pago de mil soles para que se suspenda la multa de 8 mil soles que se impuso al local que ella administra, la cevichería ‘Mar Azul’ ubicada en la calle Chinchaysuyo N° 199.

Es por ello que, en coordinación con el Ministerio Público, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), realizaron un operativo para poder detener en flagrancia a los funcionarios y así poder comprobar la veracidad de la denuncia.

La denunciante pactó la reunión con los acusados para poder concretar la entrega de la coima. Al parecer la transacción estaba llevándose a cabo con normalidad hasta que apareció personal policial y de la Fiscalía.

Uno de los trabajadores ediles arrojó el dinero al suelo y hasta se mostró sorprendido, afirmando que no sabía por qué los estaban interviniendo. No obstante, sus intentos fueron en vano, pues eso no fue impedimento para que el operativo siga adelante.

Previamente se copió el número de serie de los billetes que la mujer entregaría a los funcionarios y luego en presencia de ambos se corroboró que se trataba del mismo dinero que se les encontró en su poder.

Finalmente se contabilizó los mil soles y se dispuso el traslado de Bryan Ramos y Patricio Mestichelli hacia la comisaría de Zárate para que continúen las investigaciones correspondientes.