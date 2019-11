Parque de las Leyendas: denuncian que trabajadora discriminó a niño con Síndrome de Asperger

El domingo 3 de noviembre una trabajadora del Parque de las Leyendas llamó “enfermo” a un niño con Síndrome de Asperger porque se trasladaba con un scooter en el zoológico. Recordemos que esta es una condición, por lo que la madre de la víctima denunció el hecho como un acto de discriminación mediante su cuenta de Facebook.

En su publicación, Mayra Benites contó que el personal no quiso que su hijo ingrese con su scooter, vehículo que su psicóloga le recomendó utilizar para trasladarse, pues, de lo contrario, se alejaría demasiado de sus familiares y correría el riesgo de perderse.

PUEDES VER Juancho, el dedicado emú macho que incubó a sus cuatro crías por 60 días

“Lo que ocurrió que una señora trabajadora del parque en una primera vez se digirió directamente a mi niño diciéndole en voz alta “NIÑO QUIEN TE DEJO INGRESAR CON ESO? “provocando que mi hijo se me acerque con temor, yo le dije Sra en el ingreso nos autorizaron y otra vez me alzó la voz diciéndome de manera sarcástica “ASÍ Y QUE TIENE SU HIJO QUE NO CAMINA? “ la ignore y seguimos paseando”, relató.

Precisó que la volvió a ver en el parque otras dos veces; en ambas ocasiones la trabajadora le gritaba, pero en la última, cuando ya se estaba retirando del lugar, le dijo que su hijo era un “enfermo”.

“Desgraciadamente cuando ya estábamos por irnos del parque nos la volvemos a cruzar a dicha señora y repite nuevamente lo mismo, pero aumentando una palabra discriminatoria hacia mi pequeño ‘AGARRA A TU HIJO. ¡COMO LO DEJAS ANDAR SOLO, NO DICES QUE ES ENFERMO, QUE ES UN NIÑO DELICADO, AGÁRRALO PUES!’ Yo le reclamé el por qué se refería así. Sin embargo, mi hermana le dijo señora él tiene una condición. ‘Antes infórmese’ [le dijo] y volvió a repetir lo mismo de manera burlona que yo de cólera la llame ignorante, y como era de esperarse me dijo CALLA BRUTA”, escribió.

PUEDES VER Extranjeros intentan robar en el Parque de las Leyendas bajo una nueva modalidad

El Parque de las Leyendas comunicó que pidió disculpas a la familia del menor mediante una llamada telefónica. Aseguraron que tomaron medidas administrativas para evitar que este acto discriminatorio vuelva a repetirse.

“El Parque de las Leyendas reafirma su compromiso de trabajar para ser un espacio cada vez más inclusivo y de sancionar actos que contravengan este espíritu en sus instalaciones”, se lee en el documento.