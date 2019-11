Mató a una mujer, fue dejado libre y ayer atacó otra vez

Brus Ángel Pineda Matamoros, de 29 años, no es un delincuente cualquiera. Debería estar encarcelado por el asesinato de su expareja Karina Sinforoso (24), una joven cosmetóloga a quien estranguló y robó tras una pelea en noviembre del 2017, pero los operadores de justicia creyeron que no era necesario. Para ellos bastó enviarlo nueve meses a prisión preventiva.

Sin embargo, la lentitud de la Fiscalía para formular su pedido de sentencia por feminicidio le permitió a Pineda recuperar su libertad y volver a las calles con impunidad. Semejante descuido tuvo graves consecuencias ayer.

Ana María Salazar Pérez, una joven madre de dos niñas a quien Pineda Matamoros acosaba en los últimos meses, fue su nueva víctima.

Pese a que era la esposa de su amigo y ella había rechazado sus acercamientos en varias oportunidades, el criminal no se cansó de acosarla.

Ayer, en horas de la mañana, Pineda la siguió en una mototaxi desde su casa y esperó que la mujer dejase a sus hijos en el colegio para interceptarla en inmediaciones del parque José Carlos Mariátegui, de la urbanización Los Jazmines, en San Juan de Lurigancho. Pero al obtener una nueva negativa, la atacó con un cuchillo.

“Mi hija me dice que él la llamó y le dijo que quería conversar. Me dijo que fueron al parque y que ella le dijo bien claro que no quería saber nada, que tiene hijas. Entonces él la agarró del cuello y la hirió con un cuchillo. Luego él se corrió llevándose su celular. En ese momento lo agarraron los vecinos. (...) Ella tomó con las justas una moto y así llegó al hospital con el cuello cortado”, relata doña Apolonia a su salida del nosocomio.

Fuga frustrada

Tras el brutal ataque, Pineda trató de escapar hacia la avenida Wiesse por uno de los pasajes del parque, sin embargo, fue detenido por los vecinos quienes no solo frustraron su huida sino que le increparon su criminal acción. Luego lo entregaron a la Policía del sector que minutos después llegó al lugar.

En la comisaría fue grande la sorpresa de las autoridades, pues no era la primera vez que Pineda Matamoros estaba involucrado en un feminicidio.

Van 139 víctimas

Según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en lo que va del año se están investigando 139 asesinatos de mujeres en un contexto de feminicidio, cifra que podría superar los 149 casos registrados en 2018.

Solo en los últimos diez días se perpetraron tres feminicidios en provincias. En Arequipa se registraron los asesinatos de Juana Gómez Villegas y Zenobia Machaca, a manos de sus respectivas parejas. Mientras que en Cañete se encontró el cadáver de Isabel Huapaya Espichán, tras 22 días de estar desaparecida.