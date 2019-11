EEUU: peruano sufre ataque con ácido de batería

“¡Estás invadiendo mi país!”, le dijo un sujeto de piel clara al peruano Mahud Villalaz (42) antes de lanzarle ácido de baterías, lo que le produjo quemaduras de segundo grado en el rostro.

El ataque xenófobo sucedió en el estado de Wisconsin la noche del último viernes. Mahud Villalaz llegó a un restaurante y al parecer estacionó mal su vehículo. Entonces, un sujeto de 60 años lo agredió verbalmente y le dijo que no podía estacionarse ahí. “Me dijo que no podía ponerme allí. Dijo: ‘Debes obedecer la ley. Viniste aquí e invadiste mi país’”, contó Villalaz a los periodistas en una conferencia de prensa.

Villalaz se dio cuenta de que se había equivocado. Volvió a su automóvil y descendió unas calles para aparcarse. Entonces volvió a encontrar al hombre que tenía una botella con ácido.

“Comenzó a discutir, diciéndome: ‘¿Por qué viniste aquí e invadiste mi país? ¿Por qué viniste aquí ilegalmente?”. El peruano le respondió que era ciudadano de los Estados Unidos.

Según contó, el agresor se enojó más cuando decidió responderle: “Las personas vienen aquí desde otras ciudades para tener una mejor vida. Las personas que han estado más tiempo aquí son los nativos americanos”.

Entonces el hombre le arrojó ácido. Villalaz giró rápido la cabeza y el líquido le cayó en el lado izquierdo del rostro. Corrió al restaurante dando gritos y fue trasladado a un hospital.

La policía de Milwaukee arrestó a un hombre de 61 años en relación con este ataque, pero no revelaron su identidad.

Villalaz recomendó a los latinos en Estados Unidos que si están con alguien que los ataca verbalmente es mejor alejarse. “No vale la pena reclamar nuestros derechos ante alguien que no escucha. Que no quiere escuchar razones”, señaló.

Villalaz es un soldador que ha estado en EEUU durante diecinueve años y tiene dos hijos. Mahud rompe en llanto cuando sus hijos le preguntan por qué su rostro se ve diferente.

Su hermana, Priscilla Villalaz, inició una campaña en la página Go Found Me para solicitar donativos para pagar la recuperación de Mahud. El peruano ya no puede trabajar.