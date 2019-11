Empresas que licitan con municipios de VMT y VES presentarían irregularidades [VIDEO]

El negocio de las licitaciones con las municipalidades mueve millones de soles al año, no obstante, dichas operaciones no estarían siendo sometidas al escrutinio necesario para evitar vicios como los que estarían ocurriendo en Villa María del Triunfo (VMT) y Villa El Salvador (VES).

En el caso de VES la historia de irregularidades habría comenzado en abril del 2014 cuando la empresa Inversiones Rumaldo EIRL firmó un contrato por millón y medio de soles con el municipio cuando tenía apenas dos meses de haberse creado.

Desde ese año hasta el 2019 dicha empresa ha ganado 42 concursos públicos por 74 millones de soles. Solo este año ha ganado tres procesos por conceptos de servicio de suministro y colocación de concreto premezclado por 7 millones.

Durante estos cinco años los hermanos Iñigo Peralta han estado en el poder, primero Guido y desde hace más de año Kevin.

Pero la falta de experiencia de Inversiones Rumaldo EIRL no es lo único extraño en su cercana relación con la municipalidad. Un reportaje del dominical Punto Final reveló que su domicilio legal, MZ. D Lote 3 en el Centro Poblado 23 de setiembre – Santa Anita, es un lugar aparentemente abandonado, donde ningún vecino de la zona sabía que allí al parecer funcionaba una empresa.

Y no queda allí. La gerente general es una joven que responde al nombre de Deysi Yuriko Rumaldo Torres que en el 2014 tenía apenas 25 años y que recién en julio de este 2019 obtuvo la colegiatura como arquitecta.

Jacqueline Uscamayta, Subgerente de Abastecimiento de Villa El Salvador, defendió las licitaciones con la mencionada empresa aduciendo que no está prohibido por la ley.

La situación en VMT no es diferente. En las elecciones del 2018 el mismo Guido Iñigo Peralta se postuló como alcalde y ganó con amplia mayoría, pese a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo tachó por haber consignado información falsa respecto a su lugar de domicilio.

Por ello se nombró como alcalde a Eloy Chávez, quien postuló como teniente alcalde junto a Iñigo por Perú Patria Segura. Según fuentes consultadas por el citado medio, en el papel el cargo lo tendría Chávez, pero el control sería de Iñigo.

Este último se desempeña actualmente como asesor de gestión, pero hay grabaciones en las que se les observa haciendo promesas de obras y hablando sobre las compras que tiene pensadas hacer.

Desde que se inició la etapa de Chávez como burgomaestre, la empresa Inversiones SME EIRL ganó una licitación por 6 millones de soles en junio, es decir, solo tres meses después de que se inscribió en la Sunat.

Al igual que Inversiones Rumaldo, su domicilio legal de la avenida Arequipa 1644 en Comas es un lugar abandonado donde no hay oficinas ni nada. Los moradores tampoco sabían que allí funcionaba una empresa.

José Espichán Pérez, Gerente Municipal de Villa María del Triunfo, trató de defender el contrato con Inversiones SME EIRL también aduciendo que la normativa no prohíbe que participe de los procesos.

“Nosotros somos transparentes. Puede ganar la que tenga 5 meses como la que tenga 20 años. Lo que queremos es precio no experiencia.”, dijo el funcionario, no obstante, reconoció que no sabía que el domicilio legal de la concesionaria era un lugar prácticamente abandonado y dijo que recién iban a verificar.

El problema también estaría en que las obras ya entregadas por SME EIRL presentarían deficiencias y vecinos han reportado rajaduras en las recién inauguradas.

Pero hay una tercera empresa que sale a flote en la investigación del citado dominical. Se trata de Ingeniería y Consultoría Chumu EIRL que contrató con ambas municipalidades mencionadas. En este 2019 ganó 5 millones en Villa María del Triunfo y casi medio millón en Villa El Salvador. Al igual que las otras dos empresas su domicilio legal sería un establecimiento fantasma.

Por su parte, un contratista en Villa María del Triunfo ha denunciado que un grupo de empresarios han sido estafados por el municipio, pues hasta el momento no les han pagado por trabajos ya realizados.

El dominical intentó comunicarse con Guido Iñigo Peralta para que brinde su descargo, no obstante, no contestó. En tanto, las municipalidades de VMT y VES tampoco han emitido pronunciamiento al respecto.