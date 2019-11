San Juan de Lurigancho: vecinos golpean a sujeto que intentó matar a mujer [VIDEO]

Ana María Salazar Pérez, de 35 años, fue acuchillada en la yugular por Ángel Pinedo Matamorros cerca de las 10 de la mañana de este lunes 4 de noviembre. El sujeto, amigo del esposo de la víctima, estaba discutiendo con ella en un parque ubicado en la calle Los Geranios, urbanización Los Jardines, en San Juan de Lurigancho.

Apolonia Pérez Calderón, madre de Salazar, contó que su hija salió de casa para dejar a su nieta en el colegio. Frente a la institución el detenido la esperaba en una mototaxi. Ambos se fueron en este vehículo luego de que el sujeto le pidiera conversar.

“Ahora mi hija me dice que él la llamó y le dijo que quería conversar. Me dijo que fueron al parque y que le dijo bien claro que no quería saber nada, que tiene hijas. Entonces, ahí me cuenta que la agarró del cuello, vio que bajaba sangre. Él se corrió, le quitó su celular. En ese momento lo agarran los vecinos. Ella ha tomado una moto y se ha venido al hospital con el cuello cortado”, relató Apolonia.

El sujeto de 30 años le quitó el celular a Ana María, por lo que su madre cree que quería ver con quién conversaba. Cuando escapó con el móvil, cerca de 7 vecinos lo persiguieron por dos cuadras. Lo retuvieron y golpearon durante quince minutos, tiempo que demoraron los efectivos policiales en llegar.

Mientras esto sucedía, la víctima subió a una mototaxi que la trasladó hacia a la Clínica San Miguel de Arcángel, que se encuentra a una cuadra del parque donde la intentaron asesinar. Se encuentra estable, pero el médico advirtió que el corte es grande.

El sujeto fue trasladado a un hospital y luego a una dependencia policial de San Juan de Lurigancho. Los peritos del Ministerio Público y la Policía Nacional cerraron el lugar de los hechos para recoger las evidencias.

Pinedo Matamorros trabaja como obrero de construcción con el padre de los hijos de Ana María. Fue encarcelado durante 9 meses en el penal de Ancón por asesinar a su pareja, según Apolonia.