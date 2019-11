¿Qué sucede cuando arrojas grasas y residuos sólidos al alcantarillado?

La red de alcantarillado es una vía de evacuación de aguas residuales, pero muchas personas lo utilizan para deshacerse de residuos sólidos y basura, lo cual disminuye la vida útil de la infraestructura sanitaria.

Sobras de comida, agua o aceite caliente, materiales de construcción y hasta piedras son arrojados al desagüe, esta mala costumbre viene generando múltiples atoros en diversos puntos de la capital, que además pone en riesgo la salud pública.

Según Sedapal, en los últimos tres años ha registrado 157 mil emergencias en su amplia red de alcantarillado, 3 mil de ellas en el primer trimestre del 2018. Los distritos más recurrentes son el Rímac, La Victoria, El Agustino, Breña y Villa María del Triunfo.

Consecuencias del mal uso del alcantarillado:

1.- Reduce el diámetro de las tuberías

Las grasas que son arrojadas a las redes de alcantarillado se acumulan en las paredes internas de la tubería, con otros restos de residuos sólidos, produciendo de forma progresiva la reducción del diámetro y grosor de las tuberías. Los residuos y objetos sólidos se atascan con la grasa acumulada, produciéndose los atoros y luego los aniegos.

2.- Deterioran las tuberías

La acumulación de la grasa retiene residuos solidos y objetos pesados. En la inspección televisiva de las redes de alcantarillado se logran ver en detalle los residuos solidos en las tuberías, tales como envases, cepillos, medias, pañales, alimentos, materiales de construcción, etc., que dañan las paredes internas de las tuberías y las desgastan.

3.- Atoros

Los atoros son ocasionados por acumulación de sedimentos, grasa, elementos solidos que son echados en las redes de alcantarillado.

4.- Aniegos

Los aniegos se producen como consecuencia de los atoros ocurridos en el desague. Las aguas servidas se desbordan por los buzones hacia la vía pública, generando mal olor y contaminación.

¿Qué debemos hacer?

El Consorcio Saneamiento Lima Norte Lote 3 te brinda algunas recomendaciones: no uses el desagüe como un basurero, no arrojes comida, cabellos y aceite, debido a que obstruye las tuberías y generan atoro. Con la colaboración de todos, se logrará mantener las redes de alcantarillado en un estado óptimo que permita seguir teniendo un buen servicio y buena salud.

Acerca del Consorcio Saneamiento Lima Norte Lote 3

Proyecto Lima Norte II - Lote 3

El Consorcio Saneamiento Lima Norte Lote 3 es el encargado de llevar a cabo este proyecto que contempla el mejoramiento de las redes y conexiones de agua potable y alcantarillado en los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos, Puente Piedra, Comas, Callao y Ventanilla.

A la fecha se han rehabilitado más de 13 951 conexiones y alrededor de 39 km de redes de agua potable que garantizan un mejor servicio a todos los usuarios y una mayor durabilidad en el tiempo. Además, se han rehabilitado 5 209 conexiones y alrededor de 58 km de redes de alcantarillado que evitaría atoros y otros inconvenientes en las redes.

Este Proyecto traerá los siguientes beneficios a la población:

- Mejora del abastecimiento de agua potable, en términos de cantidad y continuidad.

- Disminución significativa de las pérdidas físicas y comerciales de agua potable, lo que permitirá reducir el porcentaje de agua no facturada a un 25 %.

- Mejora del servicio de alcantarillado, mediante la rehabilitación de las redes secundarias, lo cual reducirá los atoros y los colapsos.





Publirreportaje