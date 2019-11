Arequipa: El negocio de los partidos para ser precandidato al Congreso

Mónica Cuti

La mayoría de partidos políticos del Perú son fantasmas. Se les aparecen a la ciudadanía solo en época electoral. Tienen una vida partidaria casi nula. Hay 24 organizaciones con inscripción y, como es su costumbre, renacieron esta vez para las elecciones del Congreso 2020. “En su reactivización, se convierten en un negocio”, sentenció el sociólogo José Luis Vargas. Y es que varias piden sumas cuantiosas para sus precandidatos.

Somos Perú, mediante la Directiva N.° 013-2019-OEC-PDSP, dispuso que la cuota de inscripción para ser precandidato a nivel nacional sea 10 mil soles. Sus correligionarios reclamaron ante La República, pues años pasados la cuota era mucho menor. El secretario regional, Guido del Carpio Rodríguez, indicó que el monto es para cubrir gastos del proceso electoral, tales como la organización y su desarrollo.

Acotó que el partido necesita recaudar fondos, ya que no recibe dinero del Estado, como Fuerza Popular, el Apra y otros, por superar la valla electoral. Para Del Carpio, la sumas que piden son ínfimas a comparación de otras organizaciones. Agregó que en Arequipa tienen 4 000 afiliados y que un tercio de ellos participa activamente. De cualquier mal manejo, dijo que deberán responder los anteriores dirigentes.

Víctor Hugo Rivera, líder del movimiento regional Juntos por el Desarrollo de Arequipa, sostuvo que algunas tiendas políticas solicitan 200 000 soles para integrar sus listas, dependiendo del partido y el número. “Sé que es así. No me han hecho esas propuestas porque no aceptaría”, indicó. Rivera tiene propuestas para postular, pero aún no decide por cuál agrupación.

Diego Lazo, secretario de Nuevo Perú en Arequipa, precisó que no están cobrando por las precandidaturas, pero aseguró que, en las últimas elecciones, el Frente Amplio les cobró mil soles a sus precandidatos.

“Un partido se convierte en un excelente negocio. Es una empresa electoral para quienes lo inscribieron. (...) Hacen lo que mejor saben hacer: vender cupos”, dice José Luis Vargas.

Acota que esta práctica es antigua y es producto de la falta de un sistema político respetable. Esto, señala, se presta para que ingrese financiación del narcotráfico.

Otra organización es el Partido Morado. Su secretario regional, José Núñez, indicó que los gastos son autofinanciados por los militantes y que no piden cuotas. “Las personas que sean candidatos finales se financiarán sus propias campañas”, afirma.

De igual forma, el secretario de Contigo (ex Peruanos por el Cambio), Roberto Cavero, dice que son esas mismas sus políticas.

El politólogo Jorge Bedregal criticó que los postulantes utilicen a las organizaciones como vientres de alquiler, sin tener objetivos ni proyectos a futuro. Además, cuestionó que, a través de alianzas como la del Apra y el Partido Popular Cristiano, hayan superado la valla electoral del 5% de votos. Cada organización sola no lo hubiera hecho. “Esto complica mejorar la situación política. Quizá debería cambiarse la Constitución”, dice.