Peruano es atacado con ácido de batería en Estados Unidos [VIDEO]

Un ciudadano peruano fue atacado con ácido de batería luego de mantener una discusión con un sujeto en Estados Unidos. El suceso ocurrió el último viernes en la ciudad de Milwauke, en el Estado de Wisconsin.

El compatriota Maúl Villagas, quien además tiene ciudadanía estadounidense, llegó al estacionamiento de un restaurante, cuando de pronto, fue atacado verbalmente, con insultos xenófobos, por otro sujeto.

“No ha dicho que es racismo, pero prácticamente es un crimen de odio. Lo que me pasó a mí, ese señor diciéndome estas cosas, fue un crimen de odio. Me dijo ustedes vienen aquí a invadir mi país. Están ilegalmente, no respetan nuestras leyes. Yo le respondo por qué habla así si no sabe del estatus. Yo si soy ciudadano americano, eres un racista”, comentó el joven agraviado.

Tras alejarse del estacionamiento, la víctima fue interceptada en la puerta del local. Allí el agresor le roció el líquido que le causó severas lesiones en el rostro y en el cuello. Según el reporte médico, el hombre presenta quemaduras de segundo grado.

“Él agarra la botella y me la tira. Yo volteé, lo único que sentí es que mis ojos empezaban a quemarse. Entré gritando al restaurante. El ácido derritió toda la casaca”, comentó.

De acuerdo con la información, el atacante escapó del lugar, mientras el peruano fue trasladado a un hospital. La Policía utilizará las imágenes de las cámaras de seguridad para reconocer al agresor.