Jorge Muñoz Wells: “En el Congreso no tuvimos la acogida necesaria para modernizar la ciudad”

A propósito del colapso vial que vivió Lima esta semana, el alcalde Jorge Muñoz se pronuncia sobre la propuesta de agrupar distritos para mejorar la gestión metropolitana. Habla sobre su relación con el antiguo Congreso y lo que espera de los nuevos parlamentarios.

¿Cómo describiría lo que vivieron miles de limeños cuando la ciudad colapsó?

Me parece lamentable que los ciudadanos pasen por una situación de esa naturaleza. Por un lado, tuvimos la procesión (del Señor de los Milagros) y por otro hubo gente que cerró mal las calles. También falló un camión que atracó una de las vías.

Fuera de eso, la gente sufre a diario en el Metropolitano y en el transporte convencional. La paciencia se está agotando y muchos preguntan: ¿qué está haciendo Jorge Muñoz?

Muñoz está trabajando para generar mejoras. Algunas se están cumpliendo, otras están en proceso, como la estación Andrés Reyes y la ampliación a Chimpu Ocllo. No son procesos de la noche a la mañana. Estamos esperando que el Banco Mundial libere un dinero para iniciar la obra. No porque vaya a venir la ATU nosotros nos hemos cruzado de brazos.

Se ha dicho que uno de los grandes problemas de la ciudad es que está dividida en 43 distritos. ¿Cuál es la posición de la municipalidad?

Hay que ver las dos caras de la moneda. Por un lado, existe la descentralización que permite tener distritos con competencias propias en lo económico, político y administrativo. Esa parte no deja de ser buena. La otra cara es la concentración. El modelo de Bogotá va en esa línea y ha traído resultados positivos. Esto pasaría por modificar la Ley Orgánica de Municipalidades. No se logrará hasta que no esté en ejercicio el Congreso.

¿Se ha empezado a discutir en la interna del municipio?

No lo hemos puesto sobre la mesa, pero desde hace mucho tiempo hay propuestas que no se han plasmado.

Su teniente alcalde, a título de la municipalidad, nos dijo que la propuesta es crear cuatro ciudades y que eso se ha trasladado al consejo consultivo que elabora el plan de desarrollo urbano.

Lima es una ciudad país. Tener 42 distritos descentralizados, que como concepto no es malo, tiene algunas situaciones de impracticidad. Por eso pensamos que se tienen que agrupar en cuatro ciudades, en cuatro limas: norte, sur, este y centro. Eso ya lo venimos trabajando con las mancomunidades.

PUEDES VER Desde mañana camiones tendrán uso preferencial de carril izquierdo de Panamericana Sur

Como alcalde metropolitano, usted tendría que liderar esta discusión.

En estos momentos no podemos liderar ese tema porque no hay Congreso.

¿Pero lo hará?

Lo vamos a plantear una vez que el Congreso esté recompuesto. En el Congreso anterior nunca hubo una receptividad a los planteamientos que se hicieron desde Lima, a pesar de que se creó el grupo de apoyo legislativo a Lima.

PUEDES VER Instalarán almacenes donde guardarán bienes para damnificados de desastres naturales

¿El Congreso no trabajó en lo que Lima necesitaba?

No tuvimos una acogida como la que necesitábamos para modernizar la ciudad.

Pero usted publicó un tuit en el que llamaba a dialogar con ese mismo Congreso…

Creo que se debía agotar el diálogo. Si una de las partes no dialoga, evidentemente hay que pasar a otros mecanismos, también dentro de la legalidad y la Constitución, como es lo que decidió el señor presidente.

PUEDES VER ATU con un solo padrón de taxistas en Lima y Callao

¿Qué ejes se incluirán en el plan de desarrollo urbano?

El trabajo de las cuatro limas es el núcleo de todo. También la relación de la ciudad con las regiones del entorno. Debemos tener polos de desarrollo, que Lima sea policéntrica para que las personas puedan desarrollarse en esos espacios. Hay quienes se trasladan y pasan dos, tres horas en el tráfico.

La ATU ha reconfigurado las responsabilidades en transporte, pero su consejo directivo tiene tres representantes de Lima. Es decir, no es que la municipalidad se vaya a desprender totalmente del tema…

El rol de Lima es vital. La ATU todavía no tiene una fortaleza propia. Es una institución en proceso de germinación. Tenemos que apuntalar eso porque el ciudadano está esperando resultados. Hay poca paciencia y entiendo que eso se da porque no hemos tenido los resultados que se esperaban hace algún tiempo.

PUEDES VER Jorge Muñoz anunció que plan Pico y Placa seguirá funcionando [VIDEO]

Cuando se produjo el “accidente” de Javier Prado, usted redujo el problema al exceso de velocidad, mientras los especialistas decían que se necesitaba un mejor diseño vial. Eso aún es competencia de Lima. ¿Qué se hará con las avenidas que son un peligro para los peatones?

Hay vías que tienen que ser mejoradas. Esta gestión tiene apenas 10 meses. Lo que tenemos que hacer es comenzar. Hemos empezado con el Centro Histórico. Estamos en un proceso de peatonalización, de generación de zonas 30, que se respete al ciclista. Eso lo vamos a ir extrapolando.

Debemos esperar, entonces, mejoras en el diseño vial.

Es parte del compromiso.

PUEDES VER Ofrecen mil plazas en convocatoria de becas de pregrado y postgrado de Municipalidad de Lima

¿Qué tan lejos está dispuesto a llevar la priorización del peatón? Le pregunto porque cuando se habló de demoler el bypass de San Marcos, una obra pensada para el auto, usted dijo que no lo haría.

El peatón es el primer elemento. Pero cuidado con lo que se plantea. Las calles, tal como están diseñadas y las obras mal realizadas, son herencias que tenemos que corregir. La demolición de un bypass es algo que no se puede hacer. Tenemos que corregir esa realidad para que se respete al peatón. Un ejemplo es el viaducto Armendáriz, que no tenía veredas. Ahora las estamos construyendo.

Usted estuvo en la presentación del plan del Poder Ejecutivo. ¿Cómo lo evalúa?

Destaco que el presidente está garantizando que cuando acabe su mandato, dará paso a las siguientes elecciones.

El Ejecutivo tiene por ahora la facultad de legislar por decretos de urgencia, ¿usted ha hecho alguna propuesta?

Hace unos días tuve una reunión con el presidente y se mencionó que podía haber propuestas. Nos hemos comprometido, a la interna de la municipalidad, a evaluar posibilidades. Todo lo que se plantee tiene que ser sólido porque luego será revisado por el futuro Congreso.

Usted ha dicho que el Congreso disuelto no fue receptivo con sus propuestas. ¿Espera que eso cambie con el nuevo Parlamento?

Espero eso. Creo mucho en la institucionalidad. Tengo el deseo de que este nuevo Congreso infunda respeto a los otros poderes, a la ciudadanía. Eso se logra con una buena votación. Hay que hacer un llamado a votar bien. Me encantaría que muchos parlamentarios sean jóvenes capacitados.