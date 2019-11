Fiscalización ambiental y asfaltado del corredor minero son prioritarios para el Cusco

José Víctor Salcedo

El Corredor Minero del Sur es en los últimos años epicentro de constantes conflictos sociales. Comunidades que habitan en los dos flancos de la carretera, que atraviesa Apurímac, Cusco y Arequipa, acusan contaminación; algunas quieren que se les compense y otras que se suspenda el paso de los camiones mineros. Para atender todas esas demandas y reducir la conflictividad, el primer ministro Vicente Zevallos designó a Paola Bustamante como alta comisionada.

¿Cuál es la estrategia para atender los conflictos en el Corredor Minero del Sur?

Una es el diálogo para el desarrollo. En conflictos latentes o que finalmente están evolucionado, como en Chumbivilcas, el objetivo es encontrar con el diálogo acuerdos de corto plazo que permitan buscar el desarrollo a partir de este momento. Eso significa escuchar a las comunidades, ver de qué manera podemos solucionar sus demandas en el corto plazo. En muchos casos, con reclamos de hace mucho tiempo sin ser atendidos.

¿Habrá obras?

La segunda (estrategia) que se ejecutará de manera paralela es la posibilidad de desarrollo de todo el corredor vial. En ese sentido, se va a mirar de manera preventiva todo el corredor para el cierre de brechas en servicios básicos, salud y educación. Asimismo, el tercer camino es la propuesta del presidente (Martín Vizcarra) de revisar todo el marco legal minero y medioambiental en el país. Allí vienen las reformas que son centrales, para que en el futuro no se vuelvan a repetir conflictos permanentes. En estos el Estado se puso al costado, dejó que el diálogo y la conversación se den como si fuera un asunto entre privados, cuando debió velar por el cierre de brechas. Estas tres estrategias se harán de manera simultánea para dejarle a un próximo gobierno los caminos trazados.

¿El asfaltado de la vía y la modificación del Estudio de Impacto Ambiental de Las Bambas, recomendado por OEFA, serán prioritarios?

OEFA hizo una fiscalización participativa en Chumbivilcas y, el 27 de septiembre, presentó el informe. Además de plantear medidas de mitigación, le ha dicho a la empresa (MMG Las Bambas) que debe modificar su EIA. Es importante señalar que, la próxima semana, OEFA dará resultados de la fiscalización participativa en Paruro y, en las próximas semanas, empezará en Cotabambas una fiscalización. Por ende, OEFA seguirá trabajando por el respeto al tema ambiental en todo el corredor. En tanto, el asfalto de la vía es central, lo ha dicho el ministro (Edmer) Trujillo. Por tanto, estos temas son prioritarios para evitar la contaminación y que las personas no se vean vulneradas por el polvo, ruido y vibración. Todo esto se trabajará de manera inmediata.

¿Cómo se lidiará con esas posturas extremas, como desclasificar las vías, impedir el paso de los camiones mineros, etc.?

Eso es parte del proceso de diálogo. Cuando las comunidades piden bloquear las vías (a los camiones), es porque tenemos que mejorar la comunicación. De repente lo que está pasando es que están malinformados. Hay temas que se tienen que analizar en la mesa, como lo hicimos en otras oportunidades. Si las comunidades quieren la desclasificación de las vías, tenemos que pensar por qué la están pidiendo. Esperamos que, como producto de la reunión que van a sostener en Santo Tomás, de manera interna, lo precisen... No quiero señalar a priori si es sí o no. Si es debido a que todavía no tenemos el asfaltado, pues tendremos que comprometernos con plazos concretos para ello. Sin embargo, tenemos que entender por qué hacen esas demandas, que podrían parecernos, de repente, extremas.

La preocupación en los dirigentes es que las mesas de diálogo demoran en exceso para resolver las demandas. ¿Hay posibilidad de acortar los plazos en Paruro, Espinar, Chumbivilcas y Cotabambas?

Las mesas de diálogo son espacios permanentes para dar solución a temas concretos. Si son asuntos puntuales, se pueden resolver en un día, así como pueden ser pedidos que se solucionen en mucho tiempo. Permanentemente, se menciona que las mesas de diálogo demoran y no dan resultados. Lo que debemos tener es una estrategia de comunicación conjunta, entre los que nos sentamos para informar a la población de cuál ha sido la agenda y qué avances hubo. En el caso, por ejemplo, de la Mesa Técnica de Chumbivilcas, el primer tema de la agenda fue la modificación del EIA. Se les dijo que el Gobierno no podía ordenar eso, sino que era consecuencia de un informe. OEFA culminó la supervisión participativa y los resultados fueron que se debe actualizar y modificar. No pudo ser en un plazo más corto, pero la reivindicación se logró.