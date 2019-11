Pachacamác: buscan a sujeto que intentó matar a joven de 22 años porque lo rechazó [VIDEO]

Un nuevo caso de tentativa de feminicidio. Brayan Lorenzo Yaranga Mendizabal apuñaló 10 veces a Beatriz Alvarado, de 22 años, en el asentamiento humano El Balcón del Cielo, en Manchay, Pachacamac. Actualmente se encuentra grave de salud en el Hospital Hipólito Unanue.

La noche del pasado viernes 1 de noviembre este sujeto se le acercó para pedirle que sea su pareja. Ante la negativa de la joven él la atacó y huyó del lugar. Ella tuvo que arrastrarse hasta la pista para pedir ayuda.

“¿Qué cosa quieres?, ¿de qué quieres conversar conmigo? Mi hija le dice que no quiere saber nada de él, que no la moleste. El chico le dice “¿por qué? si yo quiero estar contigo”. Entonces mi hija le dice que no. El doctor me dijo que le dio 10 puñaladas. Le dañaron los dos pulmones, el hígado, el estómago por ambas paredes, los intestinos. Mi hija estaba entre la vida y la muerte, estaba en coma", explicó a Canal N.

Yaranga conocía hace tiempo a la víctima porque tuvo una relación con su hermana. Sin embargo, su madre recibió un mensaje suyo en el que le confesaba que quería ser pareja de Beatriz.

“A mí me faltó el respeto diciéndome ‘suegra’. Fue un día antes del ataque. Me dijo “hola, suegra, ¿cómo estás?”. Yo le dije que cómo me va a faltar el respeto de esa manera, quién se cree para que me diga así. Jamás permitiré eso le dije”, contó.

La madre de Yaranga le pidió a su hijo que se entregue a la justicia. Él tiene doce denuncias en su contra por violar a una menor de 14 años, robo agravado, delincuencia común e ingreso a la propiedad privada.